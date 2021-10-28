Кучер: Заслуженная победа. Все, наверное, видели, что происходило на поле

Главный тренер "Металлиста" Александр Кучер поделился своими впечатлениями от победного матча с "Колосом" (1:0) в 1/8 финала Кубка Украины .

- Заслуженная победа. Все, наверное, видели происходившее на футбольном поле. 1:0, хотя, реализуй мы свои моменты, особенно в начале первого тайма, могло быть и больше. Но есть этот счет, смотрим вперед и готовимся к следующему матчу.

- Исполняющий обязанности главного тренера "Колоса" - Сергей Кузнецов, с которым вы играли в "Металлисте" в 2004-2006 годах. Были ли у вас воспоминания, общались ли с ним?

- Нет, мы только перед игрой немного поговорили, пожелали друг другу удачи.

- Какого соперника хотели бы получить в 1/4 финала?

- Это решит жеребьевка. Мы не выбираем, с любым соперником предстоит играть.

- После выхода Пейшото на поле в составе "Металлиста" оказалось четыре легионера, чего нельзя позволить в Первой лиге. Расковывывает ли вас как тренера отсутствие в Кубке такого жесткого лимита?

- Нам нет разницы, кто играет - легионер или украинец. Мы могли всех легионеров выпустить и со старта, но выходят сильнейшие. Кто сильнее, тот и играет.

- Когда вы меняли Балули на Подлепенца, то очень долго и яростно настраивали его на игру. С трибуны это выглядело очень красиво. Что вы ему говорили?

- Заводил его, чтобы он вышел с желанием, бился за команду, за эмблему, не убирал ноги, не проигрывал борьбу. Заряжал его.