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Кучер: Заслуженная победа. Все, наверное, видели, что происходило на поле
Металлист пробился в четвертьфинал кубка Украины
metalist.ua
Главный тренер "Металлиста" Александр Кучер поделился своими впечатлениями от
- Заслуженная победа. Все, наверное, видели происходившее на футбольном поле. 1:0, хотя, реализуй мы свои моменты, особенно в начале первого тайма, могло быть и больше. Но есть этот счет, смотрим вперед и готовимся к следующему матчу.
- Исполняющий обязанности главного тренера "Колоса" - Сергей Кузнецов, с которым вы играли в "Металлисте" в 2004-2006 годах. Были ли у вас воспоминания, общались ли с ним?
- Нет, мы только перед игрой немного поговорили, пожелали друг другу удачи.
- Какого соперника хотели бы получить в 1/4 финала?
- Это решит жеребьевка. Мы не выбираем, с любым соперником предстоит играть.
- После выхода Пейшото на поле в составе "Металлиста" оказалось четыре легионера, чего нельзя позволить в Первой лиге. Расковывывает ли вас как тренера отсутствие в Кубке такого жесткого лимита?
- Нам нет разницы, кто играет - легионер или украинец. Мы могли всех легионеров выпустить и со старта, но выходят сильнейшие. Кто сильнее, тот и играет.
- Когда вы меняли Балули на Подлепенца, то очень долго и яростно настраивали его на игру. С трибуны это выглядело очень красиво. Что вы ему говорили?
- Заводил его, чтобы он вышел с желанием, бился за команду, за эмблему, не убирал ноги, не проигрывал борьбу. Заряжал его.
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