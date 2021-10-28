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"Задача – выиграть Лигу Европы" - Красников пошутил о задачах Металлиста в Кубке Украины
Харьковчане вышли в четвертьфинал
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Вице-президент "Металлиста" Евгений Красников в эфире ТК Футбол прокомментировал
– Хорошая, боевая игра, настоящая, кубковая. Такие игры украшают украинский футбол. С учетом того, что матч был кубковым, бойцовские качества преобладали. Ни одна команда не хотела уступать в борьбе – это самое главное.
Мы изучали "Колос" – солидная команда, опытная, выступает долгое время одним составом. План тренера удался, и нам удалось достичь приемлемого результата, хотя было очень тяжело. Думаю, мы заслужили.
1/4 финала? Достижение – это выход в финал как минимум. Это Кубок – сегодня достижение, завтра вылетел, и не достижение. Хотя бы выход в финал, а где-то во сне мечтаем, может, Кубок выиграть. Это футбол.
Слава богу, для нас все так закончилось.
– Стоит задача на Кубок?
– Задача – выиграть Лигу Европы как минимум. Я шучу. Задача – сделать боеспособный коллектив, чтобы болельщики получали удовольствие от игры, и подняться ну уровень не ниже, чем "Металлист" 2005-2013 годов. Еще очень много работы.
– Кого хотите в 1/4 финала?
– Кто попадет, к тому и будем готовиться. Любой соперник может преподнести сюрприз. Думаю, никого не боимся, будем со всеми играть. Мне все равно, но это некрасивое слово – готовы к любому сопернику.
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