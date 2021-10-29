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Форвард Зори: Намерены превзойти прошлогоднее достижение в Кубке

Кубок Украины
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Луганчане прошли в четвертьфинал турнира

Форвард Зори: Намерены превзойти прошлогоднее достижение в Кубке

Фото: ФК Заря Луганск

Новина українською

Нападающий "Зари" Шахаб Захеди прокомментировал победу над "Рухом" (2:0) и выход в 1/4 финала Кубка Украины. Напомним, 26-летний иранец отметился дублем в ворота львовян.

"Сейчас каждая игра вызывает у нас трудности, потому что мы – команда, которая способна давать результат. Против нас у всех соперников особый настрой.

В прошлом сезоне мы дошли до финала – стремимся повторить и превзойти это достижение. Оба гола – результат командных действий, я просто оказался в роли партнера, который должен был воплотить усилия в забитый гол. Счастлив, что выпали 2 шанса помочь команде и я ими воспользовался.

Первый гол позволил нам немного выдохнуть, но 1:0 – скользкий счет, поэтому считаю второй мяч и важнее и красивее", – сказал Захеди.

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В статье: Заря (Луганск) Рух (Львов) Шахаб Захеди
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Источник:
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