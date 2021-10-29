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Балули: Победа над Колосом - показатель того, что Металлист временно находится в Первой лиге

Кубок Украины
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Харьковская команда вышла в четвертьфинал Кубка Украины

Балули: Победа над Колосом - показатель того, что Металлист временно находится в Первой лиге

Фото: ФК Металлист

Новина українською

Полузащитник и капитан "Металлиста" Фарес Балули прокомментировал победу над "Колосом" (1:0) и выход команды в четвертьфинал Кубка Украины.

- Очень рад и доволен. Это кубковый матч, здесь есть своя специфика, особенно, когда ты в команде Первой лиги играешь против команды Премьер-лиги. Сегодняшний результат - показатель того, что мы очень сильная команда и лишь временно находимся в Первой лиге.

- Как ты уже сказал, "Металлисту"противостояла команда УПЛ. Ощутил разницу с матчами Первой лиги?

- Конечно, конечно. Ритм очень высокий, игра гораздо более сложная по сравнению с матчами Первой лиги. К тому же, "Колос"- опытная команда

- У тебя сегодня еще одно достижение - ты впервые вывел "Металлист"на поле с капитанской повязкой. Придавало это дополнительную энергию?

- Конечно. Когда ты капитан, это дает тебе возможность показать, как все должно быть, как нужно управлять командой. Ты показываешь пример другим, - сказал Балули.

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В статье: Колос (Ковалевка) Фарес Балули Металлист (Харьков)
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Источник:
ФК Металлист

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