Балули: Победа над Колосом - показатель того, что Металлист временно находится в Первой лиге

Полузащитник и капитан "Металлиста" Фарес Балули прокомментировал победу над "Колосом" (1:0) и выход команды в четвертьфинал Кубка Украины.

- Очень рад и доволен. Это кубковый матч, здесь есть своя специфика, особенно, когда ты в команде Первой лиги играешь против команды Премьер-лиги. Сегодняшний результат - показатель того, что мы очень сильная команда и лишь временно находимся в Первой лиге.

- Как ты уже сказал, "Металлисту"противостояла команда УПЛ. Ощутил разницу с матчами Первой лиги?

- Конечно, конечно. Ритм очень высокий, игра гораздо более сложная по сравнению с матчами Первой лиги. К тому же, "Колос"- опытная команда

- У тебя сегодня еще одно достижение - ты впервые вывел "Металлист"на поле с капитанской повязкой. Придавало это дополнительную энергию?

- Конечно. Когда ты капитан, это дает тебе возможность показать, как все должно быть, как нужно управлять командой. Ты показываешь пример другим, - сказал Балули.