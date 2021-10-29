Тренер Колоса - о матче с Металлистом: Совершенно заслуженное поражение

Исполняющий обязанности главного тренера "Колоса" Сергей Кузнецов подвел итоги матча с "Металлистом" (0:1) в 1/8 финала Кубка Украины.

"мы проиграли, потому что играли очень невыразительно. Учитывая то, как мы выглядели на футбольном поле, выигрывать не было причин. Это поражение совершенно заслуженное. Провальным получился не только первый тайм, но и вся игра. С тем количеством голевых моментов, которое "Металлист" создал в первом тайме, мы могли пропускать и больше, чем один мяч.

Во втором тайме мы выравняли игру, взяли мяч под контроль, но голевых моментов не создавали как в первом тайме, так и во втором. Поэтому все закономерно.