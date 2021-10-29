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Тренер Колоса - о матче с Металлистом: Совершенно заслуженное поражение
Ковалевцы вылетели из Кубка Украины
Фото: Footballua.tv
Исполняющий обязанности главного тренера "Колоса" Сергей Кузнецов подвел итоги матча с "Металлистом" (0:1) в 1/8 финала Кубка Украины.
"мы проиграли, потому что играли очень невыразительно. Учитывая то, как мы выглядели на футбольном поле, выигрывать не было причин. Это поражение совершенно заслуженное. Провальным получился не только первый тайм, но и вся игра. С тем количеством голевых моментов, которое "Металлист" создал в первом тайме, мы могли пропускать и больше, чем один мяч.
Во втором тайме мы выравняли игру, взяли мяч под контроль, но голевых моментов не создавали как в первом тайме, так и во втором. Поэтому все закономерно.
Думаю, все понимают, что "Металлист" - хорошая команда, с хорошим подбором исполнителей. Это команда уровня УПЛ, поэтому мы ожидали от них хорошей игры. Сейчас, по горячим следам, тяжело делать какие-то выводы. У каждого из наших игроков, наверное, есть какие-то свои причины, почему он сегодня так неважно сыграл.
Но в целом, для всех нас эта игра стала неудачной. Будем разбираться и делать выводы", — сказал Кузнецов.
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