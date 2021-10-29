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Скрипник: Шахаб вышел в середине второго тайма с Рухом и сделал разницу

Кубок Украины
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"Заря" пробилась в 1/4 финала Кубка Украины

Скрипник: Шахаб вышел в середине второго тайма с Рухом и сделал разницу

Фото: ФК Заря Луганск

Новина українською

Главный тренер "Зари" Виктор Скрипник поделился эмоциями после победы над "Рухом" (2:0) в матче 1/8 финала Кубка Украины.

- Мы провели игру с "Рухом" в чемпионате до этого. Знали, как сложно играть против этого соперника. Знали и то, что Кубок – турнир другой и все может случиться. Тот график, который у нас сейчас, очень тяжелый. В прошлом году мы были в финале, и снова хотим этот путь пройти.

– Как вам атмосфера на стадионе "Скиф"?

– Мне очень нравится этот стадион. Он очень уютный. Хотя очень импонирует и "Арена Львов". Это огромный европейский стадион.

- Во втором тайме "Рух" заиграло активнее. Что вы говорили ребятам в перерыве?

- Я говорил, что "Рух" – домашняя команда. Хочет проявить себя перед своими болельщиками. Мы переживали и сконцентрировались на стандартах, потому что каждый момент был очень ответственным. Понимали, что нужно выходить вперед, чтобы соперник открывался. Что и вышло.

Я немного придержал опытных игроков и позволил им сыграть позже. Шахаб, например, вышел в середине второго тайма и сделал разницу. Если бы мы пропустили, то было бы сложнее. А так, когда выиграешь, все молодцы, - сказал Скрипник.

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В статье: Виктор Скрипник Рух (Львов) Колос (Ковалевка)
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Источник:
ФК Заря Луганск

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