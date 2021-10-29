Если бы Металлист зашел в УПЛ прямо сейчас. Анализ возможностей харьковчан на основе кубковых противостояний с элитой

"Агробизнес" в четвертьфинале Кубка Украины побеждал "Шахтер", "Ингулец" в статусе представителя Первой лиги одолевал "Зарю", а "Днепр-1" как команда Второй лиги доходил до полуфинала. Кубок на то и Кубок, чтобы здесь случались апсеты и сенсации. Но путь "Металлиста" оценивается и воспринимается по-другому. Никто раньше с таким размахом и пафосом не проходил Первую лигу, никто не говорил о задачах выхода в еврокубки (даже Лигу чемпионов), находясь только на первых кругах профессионального пути. Кубок в таких условиях воспринимается как возможность для "Металлиста" поиграть мышцами на фоне тех, с кем вскоре придется конкурировать за высокие места (потому что в Первой лиге конкуренции нет).

Другими словами, это возможность здесь и сейчас делом доказать свои амбиции, а не просто произносить громкие лозунги. "Металлист" действительно неплохо справляется. Он прошел уже четырех соперников, двое из которых – элитные. Сейчас он единственный участник четвертьфинала Кубка Украины без статуса участника топ-лиги (хотя еще не сыгран поединок ЛНЗ - "Днепр-1"). Сначала под его натиском упала "Десна" (2:1), теперь – "Колос" (1:0). Показательно, что победы поочередно были одержаны над одним из главных претендентов на еврокубки и, собственно, участником Лиги конференций от Украины.

Примечательно также, что ни "Десну", ни "Колос" "Металлист" сейчас не превосходит в плоскости трансферной стоимости состава. Ярославский с Красниковым сколько угодно могут говорить о бюджете на уровне топ-3 и зарплате на уровне 15-ти тысяч евро, но факты пока таковы: суммарная трансферная стоимость игроков "Металлиста" – 8,95 млн. евро. Трансферная стоимость игроков "Колоса" – 10,35 млн. евро; игроков "Десны" – 12,5 млн. Характеристика побед "Металлиста" сугубо как успеха богачей будет поверхностной и несправедливой.

Победы требовали системности, структуры. И что первым бросается в глаза – игра центрального защитника Мизюка. Он стал лучшим в "Металлисте" в поединке с "Десной" (315 InStat-индекс, забитый гол, десять единоборств с процентом успешности 80, сорок передач), был одним из лучших и вчера (забитый гол, еще как минимум одна голевая возможность). В 13-ти матчах Первой лиги у него два гола – такое не может происходить случайно. Регулярно защитник может забивать (если ты не Серхио Рамос) только благодаря продуманной тактике и хорошо построенной структуре игры.

Зоны ударов в исполнении Александра Мизюка в некоторых матчах этого календарного года / скриншот - InStat

Показательно и то, как Мизюк забил – после подачи Балули углового. А несколькими минутами раньше был другой острый розыгрыш корнера харьковчанами. Такие себе домашние заготовления.

"Шахтер", доминируя в УПЛ, использует голкипера и центральных защитников в качестве фигурантов розыгрыша мяча. "Динамо" делает акцент на сильной средней линии, а если там игра не идет, длинными передачами грузит Забарный. У "Металлиста" немного другая модель – здесь главное доставить мяч к фланговым полузащитникам. Балули в номинальной схеме харьковчан "рисуют" на позиции под нападающим Риаскосом, но фактически француз против "Колоса" постоянно выныривал на флангах. Харрис с левого фланга постоянно смещался на правый. Может, потому, что не очень шла игра у Танчика.

Но Владимир – точно не пятое колесо в телеге. С "Десной", например, именно он был движущей силой "Металлиста", уничтожив с позиции латераля правый фланг черниговцев. В том поединке "Металлист" действовал с тремя центральными защитниками, которые в сумме совершили 105 передач (всего у харьковчан было 407 пасов). В УПЛ иногда один только Марлон производит более 110-ти передач за матч. При этом такая относительно пассивная игра центральных защитников не мешала "Металлисту" доминировать над "Десной" в течение большей части игрового времени. Модель просто другая.

Статистика передач центральных защитников "Металлиста" в кубковом матче с "Десной" / скриншот - InStat

Однако не стоит считать, что все так здорово, и "Металлист" на белом коне будет скакать по полям УПЛ. Проблемы есть. Вчера команде Кучера противостояла самая плохая команда элиты в плане конструктива – семь голов в одиннадцати поединках. Даже "Минай" с "Ингульцем", не говоря уже о других, забивают больше. Команда, которая в матче с проблемной с точки зрения обороны "Зарей" не создала ни одного голевого шанса (хG (показатель ожидаемых голов) – 0,67). При этом, на ворота Каневцева было проведено 84 атаки, из которых 45 – острые. У "Металлиста" всего 90 атак и 44 острых. В первом тайме харьковчане били с верных позиций, а вот во втором – нет. Во втором практически все было перекрыто.

"Колос" только однажды пробил в створ (дальний удар в конце основного времени), но это скорее недоработка атаки ковалевцев, нежели заслуга защитников "Металлиста". Хотя здесь уже системности не наблюдается. "Десна" десять раз била по воротам, трижды в створ, но родила только один гол. С игроками высокого атакующего класса в целом была бессильна против представителя Первой лиги. А "Колос" мог и удивить, решись арбитр назначить справедливый пенальти за фол против Лысенко на 90+4-й минуте (перед тем были основания для удаления самого Лысенко, но одна ошибка не оправдывает другую).

Мораль? Да, "Металлист" прямо сейчас – команда уровня УПЛ. Даже команда, способная бороться за третье место. Но это еще не команда, готовая вмешиваться в борьбу за чемпионство.