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Хавбек Александрии хочет сыграть с Ворсклой в четвертьфинале Кубка

Кубок Украины
(1 голосов)

Александрийцы пробились в 1/4 финала турнира, одолев "Металлист 1925"

Хавбек Александрии хочет сыграть с Ворсклой в четвертьфинале Кубка

Фото: ФК Александрия

Новина українською

Полузащитник "Александрии" Юрий Копына прокомментировал победу над "Металлистом 1925" (5:2) в 1/8 финала Кубка Украины. Напомним, что 25-летний футболист записал в свой актив один из голов.

"В кубковом турнире главный тренер "Александрии" Юрий Гура дает возможность заявить о себе и тем футболистам, у которых недостаточная игровая практика в чемпионате УПЛ. Конечно, мы горели желанием своей игрой доказать, что заслужили право в следующих календарных поединках чаще выходить в стартовом составе.

На мой взгляд, нам это в Харькове удалось. Мы четко выполняли установку главного тренера играть низом, "взрывать" оборону соперника разрезающими передачами и к этому хозяева оказались не готовы.

С кем бы хотелось встретиться в четвертьфинале? С "Ворсклой", которая в последнее время прибавила, действует быстро и нестандартно. С ней было бы очень интересно сразиться", - сказал Копына.

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В статье: ФК Александрия Металлист 1925 (Харьков) Юрий Копына
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Комментарии (1)
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Alle Garage (Харьков)
29.10.2021 в 15:15
Если он не заметил, Ворскла «додала» уже давно - когда Косовского сменил Максимов и сходу вывел команду в финал кубка Украины.
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