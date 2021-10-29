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Хавбек Александрии хочет сыграть с Ворсклой в четвертьфинале Кубка
Александрийцы пробились в 1/4 финала турнира, одолев "Металлист 1925"
Фото: ФК Александрия
Полузащитник "Александрии" Юрий Копына прокомментировал победу над "Металлистом 1925" (5:2) в 1/8 финала Кубка Украины. Напомним, что 25-летний футболист записал в свой актив один из голов.
"В кубковом турнире главный тренер "Александрии" Юрий Гура дает возможность заявить о себе и тем футболистам, у которых недостаточная игровая практика в чемпионате УПЛ. Конечно, мы горели желанием своей игрой доказать, что заслужили право в следующих календарных поединках чаще выходить в стартовом составе.
На мой взгляд, нам это в Харькове удалось. Мы четко выполняли установку главного тренера играть низом, "взрывать" оборону соперника разрезающими передачами и к этому хозяева оказались не готовы.
С кем бы хотелось встретиться в четвертьфинале? С "Ворсклой", которая в последнее время прибавила, действует быстро и нестандартно. С ней было бы очень интересно сразиться", - сказал Копына.
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