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Защитник Металлиста: В Кубке Украины хотим пройти как можно дальше
Харьковский клуб громко заявляет о своих амбициях
Фото: Footballua.tv
Защитник "Металлиста" Александр Мизюк поделился эмоциями после победы в кубковом матче с "Колосом" (1:0).
"Хотим пройти как можно дальше. Мечта - играть в высшей лиге. Это самое главное. Надеюсь, это получится с "Металлистом", — сказал Мизюк.
Напомним, что именно гол 26-летнего Мизюка вывел харьковскую команду в четвертьфинал Кубка Украины. Футболист отличился забитым мячом на 20-й минуте встречи.
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Источник:ТК Футбол
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