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Защитник Металлиста: В Кубке Украины хотим пройти как можно дальше

Кубок Украины
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Харьковский клуб громко заявляет о своих амбициях

Защитник Металлиста: В Кубке Украины хотим пройти как можно дальше

Фото: Footballua.tv

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Защитник "Металлиста" Александр Мизюк поделился эмоциями после победы в кубковом матче с "Колосом" (1:0).

"Хотим пройти как можно дальше. Мечта - играть в высшей лиге. Это самое главное. Надеюсь, это получится с "Металлистом", — сказал Мизюк.

Напомним, что именно гол 26-летнего Мизюка вывел харьковскую команду в четвертьфинал Кубка Украины. Футболист отличился забитым мячом на 20-й минуте встречи.

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В статье: Колос (Ковалевка) Металлист (Харьков) Александр Мизюк
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Источник:
ТК Футбол

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