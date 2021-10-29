Защитник Металлиста: В Кубке Украины хотим пройти как можно дальше

Защитник "Металлиста" Александр Мизюк поделился эмоциями после победы в кубковом матче с "Колосом" (1:0).

"Хотим пройти как можно дальше. Мечта - играть в высшей лиге. Это самое главное. Надеюсь, это получится с "Металлистом", — сказал Мизюк.

Напомним, что именно гол 26-летнего Мизюка вывел харьковскую команду в четвертьфинал Кубка Украины. Футболист отличился забитым мячом на 20-й минуте встречи.