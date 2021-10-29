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Нагорняк: Динамо играло с фарм-клубом Шахтера, а горняки – с фарм-клубом киевлян
Эксперт прокомментировал результаты Кубка Украины
Фото: УАФ / Автор - неизвестен
Известный украинский тренер Сергей Нагорняк высказался о матчах 1/8 финала Кубка Украины, в котором "Динамо" победило "Мариуполь" (2:1), а "Шахтер" не оставил шансов "Черноморцу" (3:0).
- "Динамо" и "Шахтер" в 1/8 финала не заметили своих соперников?
- По большому счету, да. Молодежи трудно соперничать со столь сильными по подбору исполнителей командами. Можно сказать, что "Динамо" играло с фарм-клубом "Шахтера", а "Шахтер" с фарм-клубом "Динамо". Да, во втором тайме "Мариуполь" пытался создать интригу, но класс соперников был несопоставим.
- В Кубке Украины "Динамо" и "Шахтер" остаются безоговорочными фаворитами или в этом турнире другие правила?
- Я не против, чтобы в этом турнире было как можно больше неожиданных результатов, поэтому противостояния "Динамо" - "Шахтер" жду до финала, - сказал Нагорняк.
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