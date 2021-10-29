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Нагорняк: Динамо играло с фарм-клубом Шахтера, а горняки – с фарм-клубом киевлян

Кубок Украины
(2 голосов)

Эксперт прокомментировал результаты Кубка Украины

Нагорняк: Динамо играло с фарм-клубом Шахтера, а горняки – с фарм-клубом киевлян

Фото: УАФ / Автор - неизвестен

Новина українською

Известный украинский тренер Сергей Нагорняк высказался о матчах 1/8 финала Кубка Украины, в котором "Динамо" победило "Мариуполь" (2:1), а "Шахтер" не оставил шансов "Черноморцу" (3:0).

- "Динамо" и "Шахтер" в 1/8 финала не заметили своих соперников?

- По большому счету, да. Молодежи трудно соперничать со столь сильными по подбору исполнителей командами. Можно сказать, что "Динамо" играло с фарм-клубом "Шахтера", а "Шахтер" с фарм-клубом "Динамо". Да, во втором тайме "Мариуполь" пытался создать интригу, но класс соперников был несопоставим.

- В Кубке Украины "Динамо" и "Шахтер" остаются безоговорочными фаворитами или в этом турнире другие правила?

- Я не против, чтобы в этом турнире было как можно больше неожиданных результатов, поэтому противостояния "Динамо" - "Шахтер" жду до финала, - сказал Нагорняк.

Читайте такжеЛеоненко: Шахтер и Динамо встретятся в финале Кубка Украины

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В статье: Сергей Нагорняк Динамо (Киев) Шахтер (Донецк)
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Источник:
zbirna.com

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Комментарии (4)
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Spokoyno (Київ)
29.10.2021 в 15:40
Знов поняття переплутав. Дати "дружбану" свою молодь для боротьби для виживання грати, це не те що дон визначає, хто буде грати у основній команді, а кому у фарм-клубі поки м'ячика буцати Тобто МОЄ у одного і клуби, і відповідно гравці, а у іншого лише клуб Хоч половина складу і в іншому клубі.
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0
0
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Динамiт (Василькiв)
29.10.2021 в 15:05
А що Суркiс содержить Чорномор ??? Яку муйню чувак несе...
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+2
0
дЫркофан
29.10.2021 в 15:17
х....ю здесь несёшь ты баран.меньше бухай недоношенный ....
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0
-2
emart57 (Киев)
29.10.2021 в 14:51
Какой удивительно глубокий вывод! Что значит известный эксперт)))
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