Нагорняк: Динамо играло с фарм-клубом Шахтера, а горняки – с фарм-клубом киевлян

Известный украинский тренер Сергей Нагорняк высказался о матчах 1/8 финала Кубка Украины, в котором "Динамо" победило "Мариуполь" (2:1), а "Шахтер" не оставил шансов "Черноморцу" (3:0).

- "Динамо" и "Шахтер" в 1/8 финала не заметили своих соперников?

- По большому счету, да. Молодежи трудно соперничать со столь сильными по подбору исполнителей командами. Можно сказать, что "Динамо" играло с фарм-клубом "Шахтера", а "Шахтер" с фарм-клубом "Динамо". Да, во втором тайме "Мариуполь" пытался создать интригу, но класс соперников был несопоставим.

- В Кубке Украины "Динамо" и "Шахтер" остаются безоговорочными фаворитами или в этом турнире другие правила?

- Я не против, чтобы в этом турнире было как можно больше неожиданных результатов, поэтому противостояния "Динамо" - "Шахтер" жду до финала, - сказал Нагорняк.