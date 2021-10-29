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Волынец - о вылете от Металлиста: Неудачно сыграли. Будем работать дальше

Кубок Украины
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"Колос" уступил клубу из Первой лиги

Волынец - о вылете от Металлиста: Неудачно сыграли. Будем работать дальше

Фото: Footballua.tv

Новина українською

Вратарь "Колоса" Евгений Волынец прокомментировал поражение от "Металлиста" (0:1) в 1/8 финала Кубка Украины.

"Не было никаких корректив в перерыве – просто был разговор на повышенных тонах, и все. Не нужно был фишками двигать, что-то показывать на макете, просто нужно было поговорить.

Выходил, был готов к игре. К сожалению, неудачно сыграли. Будем работать дальше", – сказал Волынец.

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В статье: Евгений Волынец Колос (Ковалевка) Металлист (Харьков)
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Источник:
Футбол NEWS

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