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Волынец - о вылете от Металлиста: Неудачно сыграли. Будем работать дальше
"Колос" уступил клубу из Первой лиги
Фото: Footballua.tv
Вратарь "Колоса" Евгений Волынец прокомментировал поражение от "Металлиста" (0:1) в 1/8 финала Кубка Украины.
"Не было никаких корректив в перерыве – просто был разговор на повышенных тонах, и все. Не нужно был фишками двигать, что-то показывать на макете, просто нужно было поговорить.
Выходил, был готов к игре. К сожалению, неудачно сыграли. Будем работать дальше", – сказал Волынец.
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Источник:Футбол NEWS
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