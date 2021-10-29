Леоненко: Во втором тайме матча с Шахтером молодежь Черноморца поплыла. Побежали купаться

Экс-игрок "Динамо" и сборной Украины, а нынче эксперт ТК "Футбол" Виктор Леоненко подвел итог игры Кубка Украины "Черноморец" - "Шахтер" (0:3) .

"Я увидел от "Шахтера" только второй тайм. Тете, Марлос вышли и сделали игру. Ну и Фернандо начал активничать. Рад за молодого.

В первом тайме разбирать просто нечего. Но нужно еще отметить молодежь в "Черноморце", потому что видно работу Мороза. Понятно, что кто-то перегорел. Но первый тайм выдержали.

Тренеры любят говорить, что во втором тайме прибавили. Ничего не прибавили, просто забили и все. "Черноморец" тайм выдержал, но во втором молодежь поплыла. Побежали купаться. А "Шахтер" довел дело до уверенной победы. По-моему, Дентиньо всю жизнь будет играть в "Шахтере", — сказал Леоненко.