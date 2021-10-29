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Леоненко: Во втором тайме матча с Шахтером молодежь Черноморца поплыла. Побежали купаться
Но в целом, выглядели достойно
instagram.com/chernomoretsfc
Экс-игрок "Динамо" и сборной Украины, а нынче эксперт ТК "Футбол" Виктор Леоненко подвел итог
"Я увидел от "Шахтера" только второй тайм. Тете, Марлос вышли и сделали игру. Ну и Фернандо начал активничать. Рад за молодого.
В первом тайме разбирать просто нечего. Но нужно еще отметить молодежь в "Черноморце", потому что видно работу Мороза. Понятно, что кто-то перегорел. Но первый тайм выдержали.
Тренеры любят говорить, что во втором тайме прибавили. Ничего не прибавили, просто забили и все. "Черноморец" тайм выдержал, но во втором молодежь поплыла. Побежали купаться. А "Шахтер" довел дело до уверенной победы. По-моему, Дентиньо всю жизнь будет играть в "Шахтере", — сказал Леоненко.
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