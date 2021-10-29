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Дентиньо: Был очень уверен, что забью Черноморцу

Кубок Украины
(1 голосов)

Форвард снова при деле

Дентиньо: Был очень уверен, что забью Черноморцу

shakhtar.com

Новина українською

Нападающий "Шахтера" Дентиньо прокомментировал победу над "Черноморцем" (3:0) в 1/8 финала Кубка Украины.

"До того, как выйти на поле, был очень уверен, что забью гол. Когда увидел, что Мудрик с мячом, постарался забежать на дальнюю штангу, он дал отличную передачу. Я обработал ее, но когда увидел, что соперник слишком близко, я немного подковырнул мяч и смог пробить. Это был отличный гол.

Думаю, это был очень непростой матч. Команда у них достаточно квалифицированная. В первом тайме мы не смогли забить гол, потому что не знали, как это сделать.

А когда забили первый мяч во втором тайме, им уже пришлось чуть выходить, открывать больше зон, поэтому было больше свободно, чтобы забить второй и третий голы", – сказал Дентиньо.

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В статье: Дентиньо Шахтер (Донецк) Черноморец (Одесса)
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Комментарии (1)
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alex.belogubko (одесса)
29.10.2021 в 21:04
в ЧО-ДК2 нет тренера есть Физрук --который даром получает бабки и не уходит в отставку
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