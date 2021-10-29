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Дентиньо: Был очень уверен, что забью Черноморцу
Форвард снова при деле
shakhtar.com
Нападающий "
"До того, как выйти на поле, был очень уверен, что забью гол. Когда увидел, что Мудрик с мячом, постарался забежать на дальнюю штангу, он дал отличную передачу. Я обработал ее, но когда увидел, что соперник слишком близко, я немного подковырнул мяч и смог пробить. Это был отличный гол.
Думаю, это был очень непростой матч. Команда у них достаточно квалифицированная. В первом тайме мы не смогли забить гол, потому что не знали, как это сделать.
А когда забили первый мяч во втором тайме, им уже пришлось чуть выходить, открывать больше зон, поэтому было больше свободно, чтобы забить второй и третий голы", – сказал Дентиньо.
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