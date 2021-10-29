Дентиньо: Был очень уверен, что забью Черноморцу

Нападающий " Шахтера " Дентиньо прокомментировал победу над "Черноморцем" (3:0) в 1/8 финала Кубка Украины.

"До того, как выйти на поле, был очень уверен, что забью гол. Когда увидел, что Мудрик с мячом, постарался забежать на дальнюю штангу, он дал отличную передачу. Я обработал ее, но когда увидел, что соперник слишком близко, я немного подковырнул мяч и смог пробить. Это был отличный гол.

Думаю, это был очень непростой матч. Команда у них достаточно квалифицированная. В первом тайме мы не смогли забить гол, потому что не знали, как это сделать.

А когда забили первый мяч во втором тайме, им уже пришлось чуть выходить, открывать больше зон, поэтому было больше свободно, чтобы забить второй и третий голы", – сказал Дентиньо.