Здесь для слабых места нет. Акценты зрителя на играх 1/8 финала Кубка Украины

В силу обстоятельств, ряд матчей смотрел в записи. Но, как обычно, отсмотрел все – от свистка до свистка. И, думаю, еще не поздно поделиться с вами своими впечатлениями о них.

Говорил, что вижу свою изюминку в каждом из этих кубковых поединков, чего не было очень давно, и не лукавил. Исключением могу назвать единственную перенесенную игру – так о ней и речи здесь не будет. А все остальные, так или иначе, меня интересовали.

Впервые в истории на одной и той же стадии Кубка наши бессменные фавориты встретились с фарм-клубами друг друга – было любопытно хотя бы сравнить эти матчи, даже понимая, чем они закончатся. Грозящий нам скорым возвращением в УПЛ "Металлист" должен был пройти проверку своих амбиций уже вторым ее представителем.

Как "Заря" справится с соперником в условиях борьбы на три фронта? Что собой представляет очередной бодрый "колхоз" на фоне потенциального соперника в плей-офф за право играть в "вышке"? Интриговал и дуэт добирающей солидности "Ворсклы" с непобедимым в Луцке "Вересом".

Ну а открывавший весь этот концерт тандем "Металлиста 1925" с "Александрией" лично мне представлялся самым многообещающим. И, забегая вперед, ожиданий не обманул. Как и 1/8-я в целом – несмотря на то, что многие команды отнеслись к ней, как уже давно у нас практикуется: как к турниру второго сорта. Ибо чемпионат – превыше всего.

Я намеренно не буду здесь вычислять, кто и насколько изменил свой основной состав – это их проблемы. Нас должно интересовать действо в чистом виде – без оглядки на привходящие аспекты. Пусть это обсуждают профи. Мы же с вами зрители. А зритель видит лишь то, что он видит.

В скобках после каждого названия клуба предлагаю вам его место в текущем рейтинге сезона – согласно позициям в регулярном чемпионате.

Металлист 1925 (7) – Александрия (6) 2:5

Верес (8) – Ворскла (3) 1:3

Мариуполь (16) – Динамо (1) 1:2

Черноморец (15) – Шахтер (2) 0:3

Альянс (20) – Львов (14) 1:1 (пенальти – 2:3)

Рух (10) – Заря (4) 0:2

Металлист (17) – Колос (11) 1:0

ЛНЗ (36) – Днепр-1 (5) ?:?

Зрелищность. Откровенно порадовали два первых матча. Отнюдь не зря они стали самыми результативными. Особенно первая серия в Харькове. Это были маленькие локальные праздники футбола. И если от остальных команд их, пожалуй, можно было ожидать, то "Верес" скорее приятно удивил. Ну а тем паче – с учетом его календарных неудобств.

В Мариуполе была игра среднего уровня смотрибельности, но таковой она стала скорее после перерыва – когда "Динамо" добилось желаемого. В Одессе напротив – футбол мы увидели в последние полчаса, до этого сопернику "Шахтера" удавалось до такого греха не доводить. В Сумах "Альянс" со "Львовом" откатали стандартно среднюю игрушку, несколько оживившуюся в овертайме.

Во Львове команды начали баловать зрителя стоящими моментами лишь спустя час игры, и тот же овертайм также пошел ей на пользу. Самый скучный поединок, на удивление, поджидал нас в завершающей раунд (не считая переноса) второй серии в Харькове. Тут в то, что я называю футболом, к сожалению, играли только до перерыва.

В итоге у нас получилось, что, стартовав самым зрелищным матчем, 1/8 финала буквально с каждой игрой потихонечку и последовательно тускнела. Если второй тайм первого поединка фактически выполнил норму опасных моментов за целый матч, то в последнем матче после перерыва их не было вовсе. Что любопытно – на одном и том же поле.

Что называется, начали за здравие – закончили за упокой.

Интрига. Не удивляет, что заупокойную мессу по интриге ранее всего отслужили в той же игре на посошок. Гол Мизюка на 19-й минуте перечеркнул все надежды "Колоса", поскольку шансов у него в поединке с "Металлистом" в итоге не оказалось вовсе. Оглядываясь на гол престижа "Мариуполя", для проформы, будем считать, что "Динамо" решило свою задачу на 33-й минуте, когда Шабанов удвоил счет.

Из этих же соображений зачтем момент истины для "Александрии" на 52-й минуте, когда Копына довел счет до крупного – все же двоечку "Металлист 1925" позже отыграл. "Шахтер" в Одессе добился своего, открыв счет на 64-й минуте. Еще три минуты спустя, посреди второго тайма, второй гол Пешича фактически стал победным для "Ворсклы" в матче с "Вересом".

И лишь в двух случаях интрига задержалась в гостях аж до неприличия долго. Во Львове все решалось в экстратайме: первый гол Шахаба на 99-й минуте принес успех "Заре". А самым упорным вышел сумской поединок – в нем черту подвел последний удар "лотереи": пенальти реализовал Семенив. Любопытно, что здесь, в среднем, каждый третий выстрел с "точки" из десяти пришелся в "молоко".

Логика. Самой закономерной стала, опять-таки, минимальная победа "Металлиста" над "Колосом". "Динамо", пожалуй, могло бы и не пропускать. "Шахтер" вряд ли "наиграл" на крупный счет. Как и "Александрия" - с куда большей очевидностью: тут вообще игра была практически равной. Но, извините, забили пять из шести возможных!

По логике основного времени "Львов" заслужил победу над "Альянсом" еще в нем, а в дополнительное был уже однозначно сильнее, и поэтому победа в серии пенальти выглядела триумфом справедливости. А вот "Заря" до овертайма скорее должна была проигрывать, и даже по итогам всего матча, на мой взгляд, "Рух" ей не уступил.

Однако самым нелогичным назову поражение "Вереса". По соотношению моментов, считаю, он должен был побеждать "Ворсклу" с условным счетом 2:1. Но что тут поделаешь, если полтавчане реализовали все три своих голевых шанса?

Судейство. У меня вопросы вызвал арбитраж в эпизодах из двух игр. В Луцке – удаление Дахновского в составе "Вереса" на 71-й минуте, при 0:2. На связи мой консультант Юстас: "Классические 50 на 50. Но ошибкой не назовешь, основания были. Плюс – против вратаря". Поясню последнее: есть такая фишка у футбольных судей, по умолчанию. И, наверное, это правильно.

В Харькове – не назначенный пенальти в ворота "Металлиста" за фол Пидлепенца на Лысенко, в компенсированное время, при 1:0. Если коротко, то наша позиция совпадает с мнением уважаемого эксперта Ступара: пенальти-то был, но и того же Лысенко уже к этому времени не должно быть на поле – раньше заработал явное удаление.

То есть, осадочек остался, но вилочки все на месте. Нельзя говорить о том, что судейские ошибки однозначно сказались на ходе или исходе поединка. Фемида не решала.

Везение. Фортуна же наоборот, избрала своей мишенью наиболее неуступчивых соперников. "Львов", наверное, мог закрывать игру еще на 50-й минуте – все голевые шансы "Альянса" на тот момент времени благополучно исчерпались – но удар Довгого отразила стойка ворот. И пришлось тянуть лямку аж до последнего пенальти.

А вот любимцем Удачи стала "Заря". Ехать бы ей из Львова не солоно хлебавши, если бы зацепивший мяч после удара Мысыка на 79-й минуте Мацапура не перевел его в штангу – везение в совокупности с вратарским мастерством. Не забудем и то, что Шахаб забил победный мяч после падения почти на ровном месте Кухарука – мяч стал нежданно легкой добычей форварда в виду ворот соперников. Так что "Рух" достоин сочувствия.

Личности. Для меня самой запоминающейся фигурой на футбольном поле стал "динамовец" Вербич. Вслед за ним назову Сергийчука из "Вереса". И, конечно и всенепременно, открытие раунда – александриец Мустафаев. В категории джокеров выделю наиболее удачно вышедших на замену Кирюханцева из "Александрии" и Шахаба из "Зари" (этот вообще сделал игру).

Среди вратарей в Кубке тоже набралось народу на полноценную тройку. Мой фаворит – Ризнык, четырежды спасавший "Ворсклу" в основное время и пропустивший лишь с пенальти, под занавесочку, при 3:0. Столько же важных сэйвов насчитал у Мацапуры из "Зари", но – включая экстратайм. И трижды выручал свой "Колос" Волынец.

Симпатии. И вновь-таки, на удивление, больше всех понравился обычно критикуемый мною "Верес". Когда хорошо, тогда хорошо. Вторым, и это тоже достаточно неожиданно, назову "Металлист 1925". Даже жаль, что оба вылетели, хотя отдаю должное их соперникам. Особенно "Александрии", которая вошла в тройку моих симпатий, а по составу, результату и (пардон за модное словечко) летальности ей просто респектище!

Больше всех (и это уже становится традицией) разочаровал "Колос", беззубо отыгравший против лидера Первой лиги. Плюс оба сателлита наших грандов. Несмотря на то, что один продержался относительно на равных две трети игрового времени (но так ничего и не создал за всю игру), а второй как бы пришел в себя после перерыва (не без подачи успокоившегося соперника). Уж больно слабы оба, и, получается, совсем не зря замыкают таблицу в чемпионате.

Ожидания от четвертьфиналов. Прежде всего, нет ни малейших сомнений, что последним их участником станет "Днепр-1", просто обязанный разобраться со своим визави из Второй лиги. И тогда мы увидим его в компании остальных пяти команд нашей шестерки лучших, плюс блистающий амбициями "Металлист"… и да, очевидно выпадающий из этого ряда "Львов".

Поэтому, на мой взгляд, худшим жребием станет тот, при котором команда Дулуба достанется "Динамо" или "Шахтеру". А идеальным – если ее соперником станет тот же "Металлист". Все остальные варианты пар смотрятся по-любому интересно. Даже не вспомню, был ли у нас вообще когда-нибудь такой шикарный подбор четвертьфиналистов.

Поэтому (особенно, если слепой жребий не окажется слишком милостив к фаворитам), считаю, мы вправе ожидать как никогда захватывающих игр на верхних стадиях Кубка. Даже учитывая его второстепенность, в сравнении с чемпионатом. Как по мне, нам это продемонстрировали уже матчи 1/8 финала. В известной мере, конечно.