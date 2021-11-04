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Стало известно, когда ЛНЗ и Днепр-1 сыграют перенесенный матч в Кубке

Кубок Украины
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Ранее встреча не состоялась из-за коронавируса в черкасской команде

Стало известно, когда ЛНЗ и Днепр-1 сыграют перенесенный матч в Кубке

Фото: Днепр-1

Новина українською

Матч 1/8 финала Кубка Украины между ЛНЗ и "Днепром-1", который не состоялся по причине эпидемии коронавируса в черкасской команде, предварительно собираются сыграть 1 декабря, причем не в Черкассах, а на "Днепр-Арене". Об этом сообщает Meta-ratings.com.ua.

ЛНЗ свой последний матч в рамках Второй лиги в этом году играет 27 ноября с аутсайдером "Любомиром", у "Днепра-1" в этот же день запланирована игра с "Ворсклой", а затем "сине-золотые" сыграют с "Черноморцем" (базовый день тура — 4 декабря).

Напомним, что уже известны имена семерых четвертьфиналистов Кубка Украины. Это "Шахтер", "Динамо", "Заря", "Ворскла", "Александрия", "Львов" и представитель Первой лиги "Металлист".

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В статье: СК Днепр-1 ЛНЗ (Черкассы)
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Источник:
Meta-Ratings

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