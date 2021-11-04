Кубок Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Стало известно, когда ЛНЗ и Днепр-1 сыграют перенесенный матч в Кубке
Ранее встреча не состоялась из-за коронавируса в черкасской команде
Фото: Днепр-1
Матч 1/8 финала Кубка Украины между ЛНЗ и "Днепром-1", который не состоялся по причине эпидемии коронавируса в черкасской команде, предварительно собираются сыграть 1 декабря, причем не в Черкассах, а на "Днепр-Арене". Об этом сообщает Meta-ratings.com.ua.
ЛНЗ свой последний матч в рамках Второй лиги в этом году играет 27 ноября с аутсайдером "Любомиром", у "Днепра-1" в этот же день запланирована игра с "Ворсклой", а затем "сине-золотые" сыграют с "Черноморцем" (базовый день тура — 4 декабря).
Напомним, что уже известны имена семерых четвертьфиналистов Кубка Украины. Это "Шахтер", "Динамо", "Заря", "Ворскла", "Александрия", "Львов" и представитель Первой лиги "Металлист".
Популярное сейчас
- Фарт Вернидуба закончился. Шериф - Интер 1:3. Видео голов и обзор матча
- Мудрик: В матче с Реалом фортуна и решения арбитра были не в нашу сторону
- Источник: Заря хочет обменять Кочергина на Аллахьяра
- Здесь для слабых места нет. Акценты зрителя на играх 1/8 финала Кубка Украины
- У меня хоть дно не пробито, 50% геев, скорее всего, педофилы - Бутко устроил срач в сети после каминг-аута австралийского футболиста
- "Я люблю тебя, Мауро". Ванда Нара вернулась к Икарди уже после того, как игрок дал согласие на развод