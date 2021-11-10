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Сыграют в Днепре. Определена дата и время матча 1/8 финала Кубка Украины

Кубок Украины
(1 голосов)

Ранее встреча была перенесена из-за COVID-10 у одной из команд

Сыграют в Днепре. Определена дата и время матча 1/8 финала Кубка Украины

Фото: Днепр-1

Новина українською

Дирекция по проведению Кубка Украины утвердила дату, время и место проведения матча 1/8 финала турнира ЛНЗ (Черкассы) - "Днепр-1".

Поединок состоится 1 декабря на "Днепр-Арене" и начнется в 19:00.

Сначала встреча должна была 28 октября в Черкассах, но из-за коронавирусного заболевания в "ЛНЗ" поединок был перенесен.

Напомним, что уже известны имена семерых четвертьфиналистов Кубка Украины. Это "Шахтер", "Динамо", "Заря", "Ворскла", "Александрия", "Львов" и представитель Первой лиги "Металлист".

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В статье: СК Днепр-1 ЛНЗ (Черкассы)
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Источник:
Днепр-1

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Комментарии (1)
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
10.11.2021 в 10:30
В финале ждём Шахтер и Металлист!!!
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