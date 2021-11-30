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Бакалов - о матче с Днепром-1: Посмотрим, что мы можем на фоне такого соперника

Кубок Украины
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Кубковый поединок состоится уже завтра, 1 декабря

Бакалов - о матче с Днепром-1: Посмотрим, что мы можем на фоне такого соперника

Фото: ЛНЗ Лебедин

Новина українською

Главный тренер "ЛНЗ" Юрий Бакалов поделился ожиданиями перед матчем 1/8 финала Кубка Украины против СК "Днепр-1".

– Этот матч можно назвать главным для "ЛНЗ" в текущем сезоне на данный момент?

– Я бы так не сказал, потому что это все-таки кубковое противостояние. Этот матч важен во всех аспектах: и в имиджевом, и в дальнейшем развитии, но самым главным не назову. Для нас главное – это чемпионат, в котором стоят задачи. Но в кубке тоже хотим себя показать тем более с одним из лидеров УПЛ.

Посмотрим, что мы можем на фоне такого соперника. Хотим сыграть достойно.

– Среди болельщиков актуальна дискуссия о составе, которым выйдет "Днепр-1" на матч с "ЛНЗ". Как считаете, насколько боевую обойму выставит Игорь Йовичевич?

– В любой команде Премьер-лиги нет первого состава или резервного, поэтому выбор стартовой одиннадцати – это компетенция наставника "Днепра-1". Думаю, к большой ротации он прибегать не будет.

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– В какой форме к последнему матчу года подходит "ЛНЗ"?

– В хороших кондициях с оптимальным и боевым настроем. Единственное, что огорчает – большое количество травмированных футболистов на финише года. На многих игроков не сможем рассчитывать. А все остальное – на позитиве.

Все прекрасно понимают, куда едем играть, с кем и конечно каждый футболист настроен показать свои лучшие качества. Дополнительная мотивация не требуется. Еще раз повторюсь, мы играем с одной из лучших футбольных команд Украины.

– Из Черкасс планируется приезд около 150 болельщиков.

– Поверьте, эта группа нам очень поможет. Мы всегда чувствуем их поддержку дома, а на выезде она будет в разы более ценной. Наша команда вам благодарна, – сказал Бакалов.

Матч "ЛНЗ" - "Днепр-1" состоится в Днепре 1 декабря и начнется в 19:00.

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В статье: Юрий Бакалов СК Днепр-1 ЛНЗ (Черкассы)
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Источник:
ЛНЗ Лебедин

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