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"Все рассудит футбольное поле". Тренер ЛНЗ готов навязать борьбу Днепру-1
Юрий Бакалов рассказал о настрое команды
Фото: ЛНЗ Лебедин
Главный тренер "ЛНЗ" Юрий Бакалов в комментарии Футбол NEWS поделился своими ожиданиями от будущего матча своей команды против "Днепра-1" в рамках 1/8 кубка Украины.
"У нас есть кому играть. Я рассчитываю на каждого. Последний от резок чемпионата мы провели на одном дыхании. Наши футболисты выйдут и будут играть, показывая определенный уровень.
Все рассудит футбольное поле", — сказал Бакалов.
Матч "ЛНЗ" - "Днепр-1" состоится сегодня, 1 декабря. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:00.
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