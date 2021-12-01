"Все рассудит футбольное поле". Тренер ЛНЗ готов навязать борьбу Днепру-1

Главный тренер "ЛНЗ" Юрий Бакалов в комментарии Футбол NEWS поделился своими ожиданиями от будущего матча своей команды против "Днепра-1" в рамках 1/8 кубка Украины.

"У нас есть кому играть. Я рассчитываю на каждого. Последний от резок чемпионата мы провели на одном дыхании. Наши футболисты выйдут и будут играть, показывая определенный уровень.

Все рассудит футбольное поле", — сказал Бакалов.