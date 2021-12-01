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"Все рассудит футбольное поле". Тренер ЛНЗ готов навязать борьбу Днепру-1

Кубок Украины
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Юрий Бакалов рассказал о настрое команды

"Все рассудит футбольное поле". Тренер ЛНЗ готов навязать борьбу Днепру-1

Фото: ЛНЗ Лебедин

Новина українською

Главный тренер "ЛНЗ" Юрий Бакалов в комментарии Футбол NEWS поделился своими ожиданиями от будущего матча своей команды против "Днепра-1" в рамках 1/8 кубка Украины.

"У нас есть кому играть. Я рассчитываю на каждого. Последний от резок чемпионата мы провели на одном дыхании. Наши футболисты выйдут и будут играть, показывая определенный уровень.

Все рассудит футбольное поле", — сказал Бакалов.

Матч "ЛНЗ" - "Днепр-1" состоится сегодня, 1 декабря. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:00.

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В статье: Юрий Бакалов СК Днепр-1 ЛНЗ (Черкассы)
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Источник:
ТК Футбол

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