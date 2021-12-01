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Тренер ЛНЗ: Мы реально понимаем, куда едем и с кем будем играть

Кубок Украины
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Сегодня состоится последний матч 1/8 финала Кубка Украины

Тренер ЛНЗ: Мы реально понимаем, куда едем и с кем будем играть

Фото: ЛНЗ Лебедин

Новина українською

Главный тренер "ЛНЗ" Юрий Бакалов поделился ожиданиями перед матчем 1/8 финала Кубка Украины против СК "Днепр-1".

"Мы реально понимаем, куда едем и с кем будем играть. Днепр-1 не просто так находится на третьем месте УПЛ. Это не случайность. Команда целенаправленно работала и укреплялась. Конечно, кусок работы, который они проделали, сейчас даем свои плоды.

Мы прекрасно понимаем, куда едем. Мы не для галочки едем играть. Хочется не то, чтобы кого-то удивить. Нет! Мы хотим сыграть в свой футбол. Получится ли - это уже другой вопрос. Мы же не зря прошли определенные стадии, и команды у нас были по жребию совсем непростые. Обыграли тот же "Ингулец" - команду Премьер-Лиги. Поэтому просто так мы тоже не хотим сдаваться.

У нас нет запасных или основных. Я в полной мере рассчитываю на каждого футболиста. Что касается ковида, то эта болезнь не прошла для нашей команды. Последствия дают о себе знать. У нас выпала группа футболистов, особенно атакующих. Фамилии не буду перечислять. Это 5 человек. Я говорил с докторами. Это последствия ковида.

Это не отговорки. У нас есть, кому играть. Я рассчитываю на каждого", — подытожил Бакалов.

Матч "ЛНЗ" - "Днепр-1" состоится сегодня, 1 декабря. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:00.

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В статье: Юрий Бакалов СК Днепр-1 ЛНЗ (Черкассы)
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Источник:
ТК Футбол

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