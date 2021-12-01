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Кубок Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Известны все участники 1/4 финала Кубка Украины

Кубок Украины
(1 голосов)

Днепр-1 тоже в деле

Известны все участники 1/4 финала Кубка Украины

Фото: пресс-служба УАФ

Новина українською

В среду, 1 декабря, был сыгран заключительный (перенесенный) матч 1/8 финала Кубка Украины, в котором Днепр-1 обыграл ЛНЗ (2:0).

Таким образом, известны все участники 1/4 финала турнира.

Путевки в четвертьфинал завоевали следующие команды:

  • Днепр-1
  • Александрия
  • Ворскла
  • Динамо
  • Шахтер
  • Львов
  • Заря
  • Металлист (Первая лига)

Матчи 1/4 финала запланированы на 2 марта 2022 года. Дата жеребьевки этапа станет известна позднее.

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В статье: Ворскла (Полтава) Заря (Луганск) ФК Львов Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) ФК Александрия СК Днепр-1 Металлист (Харьков)
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