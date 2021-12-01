Кубок Украины
Кубок Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Известны все участники 1/4 финала Кубка Украины
Днепр-1 тоже в деле
Фото: пресс-служба УАФ
В среду, 1 декабря, был сыгран заключительный (перенесенный) матч 1/8 финала
Таким образом, известны все участники 1/4 финала турнира.
Путевки в четвертьфинал завоевали следующие команды:
- Днепр-1
- Александрия
- Ворскла
- Динамо
- Шахтер
- Львов
- Заря
- Металлист (Первая лига)
Матчи 1/4 финала запланированы на 2 марта 2022 года. Дата жеребьевки этапа станет известна позднее.
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