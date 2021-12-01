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Бакалов: На фоне Днепра-1 мы выглядели достойно и не потеряли свое лицо
ЛНЗ уступил Днепру-1 в Кубке Украины
Фото: ЛНЗ Лебедин
Главный тренер ЛНЗ Юрий Бакалов прокомментировал
"Впечатления от игры у меня самые положительные. Мы знали, куда едем и против кого будем играть. Каких-то больших иллюзий мы, наверное, не имели. Хотелось хорошо сыграть, но я считаю, что мы так и сыграли на фоне такой классной команды. Днепр-1 занимает третье место в УПЛ не просто так.
Мы не закрывались, не отбивались, а пытались играть в свой футбол. Естественно, что-то не получалось, но это, наверное, не наша вина, а уровень Днепра-1, который нам не давал это сделать. Хотя что-то мы все-таки создавали и пытались играть в свой футбол. Нужно понимать, что уровень Премьер-лиги есть уровень Премьер-лиги. Это немного другая скорость, и я говорю не о скорости бега, а о скорости мышления, работы с мячом и так далее.
Я поблагодарил ребят не только за эту игру, но и за весь этот год. Может быть, при каких-то обстоятельствах можно было сыграть и лучше, но я считаю, что на фоне "Днепра-1" мы выглядели достойно и не потеряли свое лицо", — сказал Бакалов.
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