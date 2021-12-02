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СМИ: Жеребьевка 1/4 финала Кубка Украины состоится в январе
На этом настаивают спонсоры турнира
Жеребьевка четвертьфинальной стадии
Как сообщает Meta-ratings, на этом настаивают спонсоры турнира. Точная дата мероприятия пока неизвестна.
Скорее всего, как и на предыдущих стадиях, при жеребьевке участников поделят на две корзины. Если, как и ранее, будет применен рейтинг по местам команд в прошлом чемпионате, то "сеяными" окажутся "Динамо", "Шахтер", "Заря" и "Ворскла", а в число "несеяных" (они сыграют дома) попадут "Александрия", "Днепр-1", "Львов" и "Металлист".
Напомним, что матчи 1/4 финала запланированы на 2 марта. Полуфиналы намечены на 20 апреля. Обладатель трофея определится 11 мая.
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