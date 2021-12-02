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СМИ: Жеребьевка 1/4 финала Кубка Украины состоится в январе

Кубок Украины
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(1 голосов)

На этом настаивают спонсоры турнира

СМИ: Жеребьевка 1/4 финала Кубка Украины состоится в январе

Новина українською

Жеребьевка четвертьфинальной стадии Кубка Украины состоится уже в январе следующего года.

Как сообщает Meta-ratings, на этом настаивают спонсоры турнира. Точная дата мероприятия пока неизвестна.

Скорее всего, как и на предыдущих стадиях, при жеребьевке участников поделят на две корзины. Если, как и ранее, будет применен рейтинг по местам команд в прошлом чемпионате, то "сеяными" окажутся "Динамо", "Шахтер", "Заря" и "Ворскла", а в число "несеяных" (они сыграют дома) попадут "Александрия", "Днепр-1", "Львов" и "Металлист".

Напомним, что матчи 1/4 финала запланированы на 2 марта. Полуфиналы намечены на 20 апреля. Обладатель трофея определится 11 мая.

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В статье: Ворскла (Полтава) Заря (Луганск) ФК Львов Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) ФК Александрия СК Днепр-1 Металлист (Харьков)
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Источник:
Meta Ratings

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Комментарии (3)
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KadimXa (Харьков)
02.12.2021 в 00:47
Очень честный турнир.Ахаха-ахаха четверть-финал и две корзины по рейтингу?так может не стоит вообще парится с кубком,сразу бы финал Динамо-Шахтер...
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alex.belogubko (одесса)
02.12.2021 в 01:05
Днепр -Металлист нормальные команды --ДК сыграет с Металлистом--Ярославский мечтал
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KadimXa (Харьков)
02.12.2021 в 01:40
Та я не про металлист,а про лояльную сетку для лидеров чемпионата,с постоянными делениями на сеяных. Как-то это немного не по спортивному. Хотя это всего-навсего источник из СМИ. Может и не правда всё это.
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