Йовичевич: ЛНЗ показал интересный футбол и создал нам трудности

Главный тренер "Днепра-1" Игорь Йовичевич дал комментарий после победы своей команды над "ЛНЗ" (2:0) в 1/8 финала Кубка Украины.

"Конечно, легких побед не бывает, и сегодняшняя игра это показала. Мы уважаем соперника, готовились к очень серьезному бою и проявили уважение. Так все и получилось, потому что с их стороны был интересный футбол. Я видел команду, которая имеет хорошую перспективу и, возможно, не соответствует статусу Второй лиги, где она сейчас находится. Для меня это команда уровня Первой лиги с хорошей перспективой, идеей, хорошим тренером, который знает, чего хочет.

Они создали нам трудности в комбинаторике, яркой доминации не было. Но мы все равно доминировали и все время знали, что происходит на поле. Мы контролировали игру, забили голы, могли забить еще несколько, чтобы победить более выразительно и спокойно. Но мы все равно выполнили цель попасть в четвертьфинал и ждем жеребьевки в пятницу. Нет маленьких побед.

Каждый матч для нас очень важен, и эту игру мы восприняли так же. Победа направляет нас на позитив, с которым мы сейчас едем в Одессу. Наша задача и цель – набрать максимум оставшихся очков. Мы мечтаем закончить этот сезон с максимумом очков, – сказал Йовичевич.