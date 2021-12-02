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Йовичевич: Кубок Украины - это кратчайший путь в Европу

Кубок Украины
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Днепряне вышли в четвертьфинал турнира

Йовичевич: Кубок Украины - это кратчайший путь в Европу

Фото: СК Днепр-1

Новина українською

Главный тренер "Днепра-1" Игорь Йовичевич прокомментировал победу над "ЛНЗ" (2:0) в поединке 1/8 финала Кубка Украины.

"Нет маленьких побед и маленьких соперников. Это совсем другое соревнование, нежели чемпионат – здесь не имеешь права на ошибку. И это кратчайший путь в Европу, к осуществлению мечты команды. Выполнили задачу, которую ставили перед собой – выйти в четвертьфинал и ждать жеребьевки в пятницу.

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Что касается самой игры, то всегда хочется в каждом матче сыграть еще лучше, доминировать еще больше. Могу сказать, что сыграли сегодня с интересным соперником. "ЛНЗ" впечатлил. Думаю, это команда уровня минимум Первой лиги, а не Второй. Думаю, у команды хорошая перспектива, хороший тренер. Они имеют рисунок, пытались играть, а не ставить автобус, чтобы мы мучились. Они хотели выходить из-под нашего прессинга и проявили себя. В целом, заслуженная победа.

Мы могли забить еще, чтобы было спокойнее. Хотели дать отдохнуть игрокам, имевшим много минут на ногах. И после такой игры против "Ворсклы", когда эмоции были опустошены, хотели поменять и использовать энергию футболистов, которые вышли сегодня. Для меня это команда. Для выполнения больших целей именно она нужна. 11 футболистов сыграют 2-3 матча, выиграют, но выполнить цели, которые ставит клуб, без команды невозможно. Еще раз спасибо команде за подарок. Теперь надо отдохнуть и в хорошем настроении поехать в Одессу биться за максимум очков", - сказал Йовичевич.

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В статье: Игорь Йовичевич СК Днепр-1 ЛНЗ (Черкассы)
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Источник:
СК Днепр-1

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Комментарии (1)
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2.dc (Николаев)
02.12.2021 в 11:29
)) … давай-давай …) 2 команды (помимо неприкасаемых) хочу в Европе видеть - ДД и МХ, Максимов первый запасной. Дарителям очков - просьба не беспокоить …)
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