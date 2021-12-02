Динамо или Шахтер. Красников - о желаемых соперниках для Металлиста в Кубке

Вице-президент "Металлиста" Евгений Красников рассказал о задачах харьковской команды на вторую часть сезона.

"Для нас важнейшая цель – это выйти в Премьер-лигу. Это задача номер один, которую поставил президент. Мы будем все делать для этого.

Кубок тоже никто не списывает – чем дальше мы пройдем, тем будет интереснее харьковским болельщикам.

Хотелось бы, конечно, чтобы в Харьков приехал один из лидеров украинского футбола – чемпион Украины "Динамо" или серебряный призер "Шахтер". Вот эти 2 команды хотелось бы, но жребий... Будем надеяться. Задача выиграть Кубок не стоит, но желание большое есть", – сказал Красников.