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Динамо или Шахтер. Красников - о желаемых соперниках для Металлиста в Кубке
Жеребьевка четвертьфинала должна состояться в январе
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Вице-президент "Металлиста" Евгений Красников рассказал о задачах харьковской команды на вторую часть сезона.
"Для нас важнейшая цель – это выйти в Премьер-лигу. Это задача номер один, которую поставил президент. Мы будем все делать для этого.
Кубок тоже никто не списывает – чем дальше мы пройдем, тем будет интереснее харьковским болельщикам.
Хотелось бы, конечно, чтобы в Харьков приехал один из лидеров украинского футбола – чемпион Украины "Динамо" или серебряный призер "Шахтер". Вот эти 2 команды хотелось бы, но жребий... Будем надеяться. Задача выиграть Кубок не стоит, но желание большое есть", – сказал Красников.
Напомним, что жеребьевка четвертьфинальной стадии Кубка Украины должна состояться в январе.
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