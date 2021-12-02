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Игорь Когут: Надеюсь, забитый гол придаст уверенности, которой мне сейчас не хватает

Кубок Украины
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Хавбек Днепра-1 в последнее время потерял место в составе

Игорь Когут: Надеюсь, забитый гол придаст уверенности, которой мне сейчас не хватает

scdnipro1.com.ua

Новина українською

Полузащитник "Днепра-1" Игорь Когут прокомментировал победу своей команды над ЛНЗ (2:0) в 1/8 финала Кубка Украины.

- Игорь, с победой. Ты вышел и забил. Какие впечатления от матча, тем более что на поле было немало друзей?

- Спасибо за приветствие. Для нас это важная победа, потому что мы прошли дальше в четвертьфинал Кубка Украины. Это было важно для всей команды. Ну а для меня лично забитый гол, надеюсь, придаст уверенность, поскольку сейчас именно уверенности мне и не хватает в своих действиях. К сожалению, потерял игровой тонус, и сейчас в целом у меня не лучший период в карьере. Надеюсь, что этот гол даст мне импульс, и в дальнейшем меня, как говорится, прорвет.

- Конечно, у каждого футболиста могут быть такие этапы в карьере. Как ты вообще относишься к критике в свой адрес?

- Самый главный критик моей игры — это я сам. Но если другие критикуют, значит, есть за что. Однако, повторюсь, что, в первую очередь, я — главный критик самого себя. Плюс мой отец всегда все скажет по делу. А также тренерский штаб с руководством клуба — вот к кому, в первую очередь, нужно прислушиваться.

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В статье: Игорь Когут СК Днепр-1 ЛНЗ (Черкассы)
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Источник:
СК Днепр-1

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