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Голкипер ЛНЗ: Если бы играли в Черкассах, дали бы бой Днепру-1

Кубок Украины
(1 голосов)

В Днепре нивелировать преимущества днепрян не получилось

Голкипер ЛНЗ: Если бы играли в Черкассах, дали бы бой Днепру-1

scdnipro1.com.ua

Новина українською

Вратарь "ЛНЗ" Андрей Попович поделился своими впечатлениями о матче 1/8 финала Кубка Украины с "Днепром-1" (0:2).

"На мой взгляд, счет по игре. У нас был бы шанс дать бой подопечным Игора Йовичевича. Если бы принимали их в Черкассах, где качество газона желает лучшего и это нивелировало бы преимущество днепрян в технике. Но пришлось играть на "Днепр-Арене" и превосходство соперника в уровне подготовки сомнений не вызывало. Хотя забей сразу после перерыва при счете 0:1 наш Денис Долинский, то все могло сложиться по-другому. Однако он не использовал голевой момент, а вскоре Игорь Когут во второй раз заставил "ЛНЗ" капитулировать, сняв с повестки дня вопрос о победителе.

Выступая раньше за "Минай" мне уже приходилось играть против "Днепра-1", но сейчас он посильнее и, думаю, будет претендовать на место на пьедестале почета чемпионата УПЛ, вполне может и не ограничится четвертьфиналом Кубка Украины…

Впрочем, и футболистам "ЛНЗ" грех жаловаться, в предыдущем раунде кубкового турнира мы заставили сойти с дистанции элитный "Ингулец", обогатились ценным опытом и в поединке с "Днепром-1", который обязательно пригодится в борьбе за путевку в Первую лигу, - сказал Попович.

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В статье: Андрей Попович СК Днепр-1 ЛНЗ (Черкассы)
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Комментарии (4)
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Wieniawski (Калуш)
02.12.2021 в 22:36
ЛНЗ - лебеденський насінняшниковий завод.... Ото назва.... І СиКа недодніпро-69.... Позор ліга
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0
-1
ZSTV1223 (Черкаси)
02.12.2021 в 22:27
Елітний Інгулець. Ну прям еліта еліт.
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0
0
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Цап-царап (Харків)
02.12.2021 в 22:09
Что за название МНЗ, хуже чем Минай, ГКЧП и Жилстрой...
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0
-1
Кот-Философ (Черкаси)
02.12.2021 в 22:27
не знаєш, не манди!
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0
-2


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