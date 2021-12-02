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Голкипер ЛНЗ: Если бы играли в Черкассах, дали бы бой Днепру-1
В Днепре нивелировать преимущества днепрян не получилось
scdnipro1.com.ua
Вратарь "ЛНЗ" Андрей Попович поделился своими впечатлениями о
"На мой взгляд, счет по игре. У нас был бы шанс дать бой подопечным Игора Йовичевича. Если бы принимали их в Черкассах, где качество газона желает лучшего и это нивелировало бы преимущество днепрян в технике. Но пришлось играть на "Днепр-Арене" и превосходство соперника в уровне подготовки сомнений не вызывало. Хотя забей сразу после перерыва при счете 0:1 наш Денис Долинский, то все могло сложиться по-другому. Однако он не использовал голевой момент, а вскоре Игорь Когут во второй раз заставил "ЛНЗ" капитулировать, сняв с повестки дня вопрос о победителе.
Выступая раньше за "Минай" мне уже приходилось играть против "Днепра-1", но сейчас он посильнее и, думаю, будет претендовать на место на пьедестале почета чемпионата УПЛ, вполне может и не ограничится четвертьфиналом Кубка Украины…
Впрочем, и футболистам "ЛНЗ" грех жаловаться, в предыдущем раунде кубкового турнира мы заставили сойти с дистанции элитный "Ингулец", обогатились ценным опытом и в поединке с "Днепром-1", который обязательно пригодится в борьбе за путевку в Первую лигу, - сказал Попович.
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