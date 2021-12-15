  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Кубок Украины
  4. Жеребьёвка четвертьфиналов Кубка Украины. Онлайн
В тренде
Кубок Украины
Кубок Украины

Кубок Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Жеребьёвка четвертьфиналов Кубка Украины. Онлайн

Кубок Украины
(1 голосов)

Восемь лучших команд турнира узнают своих соперников

Жеребьёвка четвертьфиналов Кубка Украины. Онлайн

uaf.ua

UA-Футбол
Новина українською

Сегодня в Доме футбола состоятся жеребьёвки 1/4 финала Кубка Украины среди мужских и женских команд. Официальный сайт УАФ как обычно ничего не сообщает о формате жеребьёвки. Скорее всего, команды вновь будут поделены на сеянных и несеянных, как это было на предыдущих этапах соревнований. Начало жеребьёвки в 14:00.

Читайте также"Задача – выиграть Лигу Европы" - Красников пошутил о задачах Металлиста в Кубке Украины

Напомним, что четвертьфиналы мужского Кубка Украины запланированы на 2 марта. Женского - 27 апреля.

Результаты жеребьёки 1/4 финала Кубка Украины среди мужчин

Участники жеребьёвки 1/4 финала Кубка Украины среди мужчин

"Динамо" (Киев)
"Шахтёр" (Донецк)
"Днепр-1"
"Заря" (Луганск)
"Ворскла" (Полтава)
"Александрия"
"Львов"
"Металлист" (Харьков)

Результаты жеребьёвки 1/4 финала Кубка Украины среди женщин

Участники жеребьёвки 1/4 финала Кубка Украины среди женщин

"Жилстрой-2" (Харьков)
"Карпаты" (Львов)
"Колос" (Ковалёвка)
"Кривбасс" (Кривой Рог)
"Ладомир" (Владимир-Волынский)
"Шахтёр" (Донецк)
"Днепр-1"
"Верес" (Ровно) / "Жилстрой-1" (Харьков)

Смотреть онлайн жеребьёвку 1/4 финала Кубка Украины

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ворскла (Полтава) Заря (Луганск) ФК Львов Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) ФК Александрия Жилстрой-1 (женщины) (Харьков) СК Днепр-1 Металлист (Харьков) Жилстрой-2 (Харьков)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (3)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
vadooo (Слатино)
15.12.2021 в 12:52
Металлист - Динамо !
Ответить
0
0
avatar
andrei.vinn (харьков)
15.12.2021 в 12:46
Металлист-Днепр1
Ответить
0
0
Просто любитель (Днепр)
15.12.2021 в 13:17
Вряд-ли. Потому что обе команды несеяные
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...