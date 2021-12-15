Жеребьёвка четвертьфиналов Кубка Украины. Онлайн

Сегодня в Доме футбола состоятся жеребьёвки 1/4 финала Кубка Украины среди мужских и женских команд. Официальный сайт УАФ как обычно ничего не сообщает о формате жеребьёвки. Скорее всего, команды вновь будут поделены на сеянных и несеянных, как это было на предыдущих этапах соревнований. Начало жеребьёвки в 14:00.

Напомним, что четвертьфиналы мужского Кубка Украины запланированы на 2 марта. Женского - 27 апреля.

Результаты жеребьёки 1/4 финала Кубка Украины среди мужчин

Участники жеребьёвки 1/4 финала Кубка Украины среди мужчин

"Динамо" (Киев)

"Шахтёр" (Донецк)

"Днепр-1"

"Заря" (Луганск)

"Ворскла" (Полтава)

"Александрия"

"Львов"

"Металлист" (Харьков)

Результаты жеребьёвки 1/4 финала Кубка Украины среди женщин

Участники жеребьёвки 1/4 финала Кубка Украины среди женщин

"Жилстрой-2" (Харьков)

"Карпаты" (Львов)

"Колос" (Ковалёвка)

"Кривбасс" (Кривой Рог)

"Ладомир" (Владимир-Волынский)

"Шахтёр" (Донецк)

"Днепр-1"

"Верес" (Ровно) / "Жилстрой-1" (Харьков)

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