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Жеребьёвка четвертьфиналов Кубка Украины. Онлайн
Восемь лучших команд турнира узнают своих соперников
uaf.ua
Сегодня в Доме футбола состоятся жеребьёвки 1/4 финала Кубка Украины среди мужских и женских команд. Официальный сайт УАФ как обычно ничего не сообщает о формате жеребьёвки. Скорее всего, команды вновь будут поделены на сеянных и несеянных, как это было на предыдущих этапах соревнований. Начало жеребьёвки в 14:00.
Напомним, что четвертьфиналы мужского Кубка Украины запланированы на 2 марта. Женского - 27 апреля.
Результаты жеребьёки 1/4 финала Кубка Украины среди мужчин
Участники жеребьёвки 1/4 финала Кубка Украины среди мужчин
"Динамо" (Киев)
"Шахтёр" (Донецк)
"Днепр-1"
"Заря" (Луганск)
"Ворскла" (Полтава)
"Александрия"
"Львов"
"Металлист" (Харьков)
Результаты жеребьёвки 1/4 финала Кубка Украины среди женщин
Участники жеребьёвки 1/4 финала Кубка Украины среди женщин
"Жилстрой-2" (Харьков)
"Карпаты" (Львов)
"Колос" (Ковалёвка)
"Кривбасс" (Кривой Рог)
"Ладомир" (Владимир-Волынский)
"Шахтёр" (Донецк)
"Днепр-1"
"Верес" (Ровно) / "Жилстрой-1" (Харьков)
Смотреть онлайн жеребьёвку 1/4 финала Кубка Украины
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