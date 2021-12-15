Бойко: Жеребьевка Кубка? Вообще без разницы, кто попался

Голкипер "Динамо" Денис Бойко прокомментировал результаты жеребьевки четвертьфинала Кубка Украины , по итогам которой киевский клуб сыграет с "Александрией".

– Довольны жеребьевкой?

– Вообще без разницы, кто попался.

– Как оцениваете шансы "Динамо" на выход в полуфинал?

– До матча шансы всегда 50 на 50. А там будет видно.

– Вы отыграли полный матч 1/8 финала Кубка против "Мариуполя", все кубковые встречи прошлого сезона. У вас есть договоренность с Луческу, что вы – основной вратарь в этом турнире?

– Никакой договоренности нет. Тренер выбирает вратаря перед каждым матчем.