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Бойко: Жеребьевка Кубка? Вообще без разницы, кто попался

Кубок Украины
(2 голосов)

Динамо будет играть с Александрией

Бойко: Жеребьевка Кубка? Вообще без разницы, кто попался

fcdynamo.kiev.ua

Новина українською

Голкипер "Динамо" Денис Бойко прокомментировал результаты жеребьевки четвертьфинала Кубка Украины, по итогам которой киевский клуб сыграет с "Александрией".

– Довольны жеребьевкой?

– Вообще без разницы, кто попался.

– Как оцениваете шансы "Динамо" на выход в полуфинал?

– До матча шансы всегда 50 на 50. А там будет видно.

– Вы отыграли полный матч 1/8 финала Кубка против "Мариуполя", все кубковые встречи прошлого сезона. У вас есть договоренность с Луческу, что вы – основной вратарь в этом турнире?

– Никакой договоренности нет. Тренер выбирает вратаря перед каждым матчем.

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В статье: Денис Бойко Динамо (Киев) ФК Александрия
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Источник:
Трибуна

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