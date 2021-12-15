Кубок Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Мизюк: Думал, Металлисту в Кубке выпадет Шахтер или Динамо
Но Заря - тоже достойный соперник
metalist.ua
Защитник "Металлиста" Александр Мизюк оценил
— Какие чувства испытывал перед жеребьевкой?
— Было очень волнительно. Думал, выпадет "Шахтер" или "Динамо". Но расслабляться нельзя, "Заря" — очень хорошая команда, всегда борется за призовые места. Есть опыт выступлений в еврокубках, а это очень серьезный уровень.
— Как воспринял результаты жребия?
— Спокойно. Хочется скорее попробовать свои силы в игре с таким соперником. Это будет очередное испытание для нашей команды, и для меня в том числе.
— Матчи "Зари" в этом сезоне видел?
— Конечно, смотрел — и в УПЛ, и в Лиге конференций. Болел за них в еврокубках. Жаль, что не прошли дальше. Но я уверен, что успехи наших команд в евротурнирах впереди.
— Насколько важен фактор своего поля на стадии 1/4 финала?
— Этот фактор очень важен. Ведь таких болельщиков, как в Харькове, нет нигде. Атмосфера очень крутая, спасибо большое за поддержку. Будем стараться изо всех сил, чтобы порадовать наших фанатов.
Популярное сейчас
- Румынские СМИ назвали сумму трансфера Миколенко в Эвертон
- Де Дзерби: Мудрик смог бы повести за собой сборную Украины в Катаре
- Официально: Серхио Агуэро завершил профессиональную карьеру
- УАФ назвала дату жеребьёвки 1/4 финала Кубка Украины
- Красотка дня. Роскошная подруга автора автогола Дженоа в матче с Сампдорией. ФОТО
- Жена устроила истерику из-за вечеринки. Как Дуглас Коста начал войну с родным клубом