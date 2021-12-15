Мизюк: Думал, Металлисту в Кубке выпадет Шахтер или Динамо

Защитник "Металлиста" Александр Мизюк оценил результаты жеребьевки 1/4 Кубка Украины . На этой стадии турнира желто-синие сыграют дома с "Зарей".

— Какие чувства испытывал перед жеребьевкой?

— Было очень волнительно. Думал, выпадет "Шахтер" или "Динамо". Но расслабляться нельзя, "Заря" — очень хорошая команда, всегда борется за призовые места. Есть опыт выступлений в еврокубках, а это очень серьезный уровень.

— Как воспринял результаты жребия?

— Спокойно. Хочется скорее попробовать свои силы в игре с таким соперником. Это будет очередное испытание для нашей команды, и для меня в том числе.

— Матчи "Зари" в этом сезоне видел?

— Конечно, смотрел — и в УПЛ, и в Лиге конференций. Болел за них в еврокубках. Жаль, что не прошли дальше. Но я уверен, что успехи наших команд в евротурнирах впереди.

— Насколько важен фактор своего поля на стадии 1/4 финала?

— Этот фактор очень важен. Ведь таких болельщиков, как в Харькове, нет нигде. Атмосфера очень крутая, спасибо большое за поддержку. Будем стараться изо всех сил, чтобы порадовать наших фанатов.