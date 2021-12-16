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Спортдиректор Львова: Мы уже обыгрывали Шахтер, так что, думаю, шансы есть

Кубок Украины
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Львов намерен побороться за трофей

Спортдиректор Львова: Мы уже обыгрывали Шахтер, так что, думаю, шансы есть

фото - Олександр Приходько

Новина українською

Спортивный директор "Львова" Максим Стефанский поделился впечатлениями от результата жеребьевки 1/4 финала Кубка Украины, по результатам которой в соперники львовянам достался донецкий "Шахтер".

"Мы сегодня были на матче U-19 между "Рухом" и "Львовом" с главным тренером и двумя вице-президентами, и сразу говорили, что нам достанется "Шахтер".

Мы уже их обыгрывали, так что, я думаю, что шансы есть. Но если мы хотим выиграть Кубок, то их все равно нужно когда-нибудь обыграть. Поэтому лучше раньше, чем потом.

Мы также могли попасть на "Динамо", "Зорю" или "Ворсклу". Если без шуток, то мы получили одного из самых серьезных соперников, но мы тоже хотим выиграть Кубок", – сказал Стефанский.

Напомним, что четвертьфиналы Кубка Украины запланированы на 2 марта.

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В статье: ФК Львов Шахтер (Донецк)
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Источник:
ТК Футбол

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