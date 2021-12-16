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Танковский: Отдадим все силы, чтобы выйти в полуфинал Кубка Украины

Кубок Украины
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В четвертьфинале харьковчане сыграют с "Зарей"

Танковский: Отдадим все силы, чтобы выйти в полуфинал Кубка Украины

Фото: ФК Металлист

Новина українською

Полузащитник "Металлиста" Вячеслав Танковский прокомментировал результаты жеребьевки 1/4 финала Кубка Украины. На этой стадии харьковской команде предстоит сыграть с "Зарей".

— Было четыре возможных варианта, с кем играть в полуфинале. Кого хотелось получить в соперники?

— Честно говоря, не думал о таком. Наша главная задача — пройти дальше.

— Но когда узнал, что выпала "Заря", какие были эмоции?

— В Кубке остались только сильные команды. Думаю, "Заря" для нас сложный и интересный соперник.

— Смотрел игры луганчан в нынешнем сезоне? Кого-то выделишь в их составе?

— Конечно, смотрел. Очень техничная команда, которая любит играть в футбол. Не хочу никого выделять, у них хороший коллектив.

— В 1/4 финала "Металлист" сыграет дома. Насколько это важно на такой стадии?

— Мы счастливы, что играем в Харькове, где у команды нереальная поддержка. Отдадим все силы, чтобы выйти в полуфинал, - сказал Танковский.

Базовая дата четвертьфинальных матчей Кубка Украины — 2 марта 2022 года.

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В статье: Заря (Луганск) Вячеслав Танковский Металлист (Харьков)
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Источник:
ФК Металлист

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