Гура оценил шансы Александрии в кубковом противостоянии с Динамо

Главный тренер "Александрии" Юрий Гура прокомментировал результаты жеребьевки 1/4 финала Кубка Украины. На этой стадии александрийцы сыграют против киевского "Динамо".

"На этом этапе слабых команд априори не бывает. Как я оцениваю жребий? Кто бы по нему нашей команде ни выпал, все равно с каждым придется играть. Главными фаворитами кубкового розыгрыша являются оба наших флагмана — киевское "Динамо" и донецкий "Шахтер". Эти команды в чемпионате борются за медали, всегда стремятся к максимальным результатам. Посмотрим, как подготовятся динамовцы и как подготовимся мы во время зимнего антракта.

Какие задачи ставятся перед "Александрией" в нынешнем розыгрыше Кубка Украины? Пока ничего не обсуждалось. Насчет этого в клубе не разговаривали. Полагаю, что этот вопрос будет решаться не раньше следующего года, в преддверии весенней части сезона.

Раньше перед "Александрией" наверняка ставилась задача выиграть национальный Кубок, так как в этом случае команда сразу же попадала в Лигу Европы", - сказал Гура.