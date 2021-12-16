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Гура оценил шансы Александрии в кубковом противостоянии с Динамо

Кубок Украины
(1 голосов)

Базовая дата - 2 марта 2022 года

Гура оценил шансы Александрии в кубковом противостоянии с Динамо

Фото: ФК Александрия

Новина українською

Главный тренер "Александрии" Юрий Гура прокомментировал результаты жеребьевки 1/4 финала Кубка Украины. На этой стадии александрийцы сыграют против киевского "Динамо".

"На этом этапе слабых команд априори не бывает. Как я оцениваю жребий? Кто бы по нему нашей команде ни выпал, все равно с каждым придется играть. Главными фаворитами кубкового розыгрыша являются оба наших флагмана — киевское "Динамо" и донецкий "Шахтер". Эти команды в чемпионате борются за медали, всегда стремятся к максимальным результатам. Посмотрим, как подготовятся динамовцы и как подготовимся мы во время зимнего антракта.

Какие задачи ставятся перед "Александрией" в нынешнем розыгрыше Кубка Украины? Пока ничего не обсуждалось. Насчет этого в клубе не разговаривали. Полагаю, что этот вопрос будет решаться не раньше следующего года, в преддверии весенней части сезона.

Раньше перед "Александрией" наверняка ставилась задача выиграть национальный Кубок, так как в этом случае команда сразу же попадала в Лигу Европы", - сказал Гура.

Базовая дата четвертьфинальных матчей Кубка Украины — 2 марта 2022 года.

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В статье: Юрий Гура Динамо (Киев) ФК Александрия
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Комментарии (1)
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Zolotoy Myach (Chicago)
16.12.2021 в 08:27
Зачем так завуалировал, мог просто сказать: "Нам песта"
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