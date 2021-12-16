Кубок Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Легенда Динамо: Победа Металлиста в Кубке Украины? Все может быть
Василий Рац считает, что харьковчанам по силам одержать победу в турнире
Фото: dynamo.kiev.ua
Легендарный футболист киевского "Динамо" Василий Рац высказался о результатах жеребьевки 1/4 финала Кубка Украины и поделился мнением о шансах команд в паре "Металлист" – "Заря".
– Я думаю, что "Металлист" – "Заря" – очень хорошая пара. В последние годы, когда Скрипник стал главным тренером, "Заря" хорошо прогрессирует. А "Металлист" – амбициозная команда, которая хочет как можно быстрее выйти в Премьер-лигу и играть в еврокубках. Думаю, что эти игры тоже будут очень интересными.
– Может ли "Металлист", благодаря победе в Кубке Украины, выйти в еврокубки раньше запланированного?
– Думаю, что может. В кубковых матчах все возможно. Все зависит от того, в каком состоянии будет каждая из команд на момент матча, там очень много нюансов. Думаю, что у "Металлиста" все же гораздо больший стимул победить дома, перед переполненными трибунами. Я бы дал им немного больше шансов, чем сопернику, – сказал Рац.
Отметим, что базовая дата проведения поединков 1/4 финала Кубка Украины – 2 марта 2022 года.
Популярное сейчас
- Экс-нападающий сборной Украины открыл футбольное агентство
- Ждём соперников для Украины. Сегодня состоится жеребьёвка Лиги наций
- Марко Девич: Никогда не жалел о том, что принял украинское гражданство
- Жеребьевку 1/4 финала Кубка Украины хотят провести в этом году - СМИ
- Жена устроила истерику из-за вечеринки. Как Дуглас Коста начал войну с родным клубом
- Красотка дня. Чудесная подруга лидера Шерифа и автора двух роскошных голов в этой ЛЧ. ФОТО
Новости по теме
- 14:19 Украинские Металлист - Заря, Александрия - Динамо и остальные пары. Состоялась жеребьёвка 1/4 финала Кубка Украины
- 11:58 Украинские Топ-100 футболистов Закарпатья - версия футбольных статистиков
- 09:42 Зарубежные Украинцы на Евро. 1988. Литовченко: Лобановский говорил, что мы принадлежим не себе, а народу