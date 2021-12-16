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Легенда Динамо: Победа Металлиста в Кубке Украины? Все может быть

Кубок Украины
(1 голосов)

Василий Рац считает, что харьковчанам по силам одержать победу в турнире

Легенда Динамо: Победа Металлиста в Кубке Украины? Все может быть

Фото: dynamo.kiev.ua

Новина українською

Легендарный футболист киевского "Динамо" Василий Рац высказался о результатах жеребьевки 1/4 финала Кубка Украины и поделился мнением о шансах команд в паре "Металлист" – "Заря".

– Я думаю, что "Металлист" – "Заря" – очень хорошая пара. В последние годы, когда Скрипник стал главным тренером, "Заря" хорошо прогрессирует. А "Металлист" – амбициозная команда, которая хочет как можно быстрее выйти в Премьер-лигу и играть в еврокубках. Думаю, что эти игры тоже будут очень интересными.

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Может ли "Металлист", благодаря победе в Кубке Украины, выйти в еврокубки раньше запланированного?

– Думаю, что может. В кубковых матчах все возможно. Все зависит от того, в каком состоянии будет каждая из команд на момент матча, там очень много нюансов. Думаю, что у "Металлиста" все же гораздо больший стимул победить дома, перед переполненными трибунами. Я бы дал им немного больше шансов, чем сопернику, – сказал Рац.

Отметим, что базовая дата проведения поединков 1/4 финала Кубка Украины – 2 марта 2022 года.

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В статье: Василий Рац Металлист (Харьков)
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (1)
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Віктор Бокасса (Betwmount)
16.12.2021 в 13:30
Не може такого бути, вони просто купують матчі у першій лізі.
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