  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Кубок Украины
  4. Березовчук: С такими соперниками Металлист еще не играл
В тренде
Кубок Украины
Кубок Украины

Кубок Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Березовчук: С такими соперниками Металлист еще не играл

Кубок Украины
(1 голосов)

В Кубке Металлист сыграет с Зарей

Березовчук: С такими соперниками Металлист еще не играл

Новина українською

Бывший игрок "Металлиста" Андрей Березовчук поделился своими ожиданиями от предстоящей встречи харьковского клуба с луганской "Зарей" в рамках 1/4 финала Кубка Украины.

"Интересно, как "Металлист" будет выглядеть против такого серьезного соперника. После своего возрождения они еще не играли с такими оппонентами, так что будет интересно посмотреть, как они будут выглядеть на их фоне.

"Заря" - это участник еврокубков, многократный бронзовый призер УПЛ. Эта команда, на данном этапе, опытнее, но легко точно не будет, учитывая то, сколько зрителей придет на матч. На родном стадионе "Металлист" всегда играл хорошо, поэтому "Заре" будет непросто в этой игре", — сказал Березовчук.

Напомним, что базовая дата четвертьфинальных матчей Кубка Украины — 2 марта 2022 года.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Заря (Луганск) Андрей Березовчук Металлист (Харьков)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ТК Футбол

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Olegyurchak (Хмельницький )
16.12.2021 в 16:21
Эта Заря ничуть не сильнее Металлиста.
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...