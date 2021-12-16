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Березовчук: С такими соперниками Металлист еще не играл
В Кубке Металлист сыграет с Зарей
Бывший игрок "Металлиста" Андрей Березовчук поделился своими ожиданиями от предстоящей встречи харьковского клуба с луганской "Зарей" в рамках 1/4 финала
"Интересно, как "Металлист" будет выглядеть против такого серьезного соперника. После своего возрождения они еще не играли с такими оппонентами, так что будет интересно посмотреть, как они будут выглядеть на их фоне.
"Заря" - это участник еврокубков, многократный бронзовый призер УПЛ. Эта команда, на данном этапе, опытнее, но легко точно не будет, учитывая то, сколько зрителей придет на матч. На родном стадионе "Металлист" всегда играл хорошо, поэтому "Заре" будет непросто в этой игре", — сказал Березовчук.
Напомним, что базовая дата четвертьфинальных матчей Кубка Украины — 2 марта 2022 года.
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