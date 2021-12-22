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УАФ утвердила даты и время начала матчей 1/4 финала Кубка Украины
Шахтер и Динамо сыграют в один день
uaf.ua
Дирекция по проведению
Кубок Украины-2021/2022. 1/4 финала
01.03.2022
"Металлист" (Харьков) — "Заря" (Луганск). 19.30. Трансляция — Футбол 3.
02.03.2022
"Александрия" (Александрия) — "Динамо" (Киев). 17.00. Трансляция — Футбол 2.
"Львов" (Львов) — "Шахтер" (Донецк). 19.30. Трансляция — Футбол 1.
03.03.2022
"Днепр-1" (Днепр) — "Ворскла" (Полтава). 19.30. Трансляция — Футбол 1.
Таким образом, киевское "Динамо" и донецкий "Шахтер" свои матчи 1/4 финала проведут в один день — 2-го марта.
Напомним, что финальный поединок Кубка Украины-2021/22 состоится 11 мая 2022 года.
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