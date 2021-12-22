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УАФ утвердила даты и время начала матчей 1/4 финала Кубка Украины

Кубок Украины
(2 голосов)

Шахтер и Динамо сыграют в один день

УАФ утвердила даты и время начала матчей 1/4 финала Кубка Украины

uaf.ua

Новина українською

Дирекция по проведению Кубка Украины утвердила даты и время начала матчей 1/4 финала турнира.

Кубок Украины-2021/2022. 1/4 финала

01.03.2022

"Металлист" (Харьков) — "Заря" (Луганск). 19.30. Трансляция — Футбол 3.

02.03.2022

"Александрия" (Александрия) — "Динамо" (Киев). 17.00. Трансляция — Футбол 2.

"Львов" (Львов) — "Шахтер" (Донецк). 19.30. Трансляция — Футбол 1.

03.03.2022

"Днепр-1" (Днепр) — "Ворскла" (Полтава). 19.30. Трансляция — Футбол 1.

Таким образом, киевское "Динамо" и донецкий "Шахтер" свои матчи 1/4 финала проведут в один день — 2-го марта.

Напомним, что финальный поединок Кубка Украины-2021/22 состоится 11 мая 2022 года.

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В статье: Ворскла (Полтава) Заря (Луганск) ФК Львов Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) ФК Александрия СК Днепр-1 Металлист (Харьков)
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Источник:
УАФ

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Комментарии (1)
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KadimXa (Харьков)
22.12.2021 в 17:32
Пусть "мужики" с собой сменные трусы возьмут, а то увидят полный стадион и обкакаются,как с Боди-Глимпт.
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