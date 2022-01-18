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Ярославский: Целая армия легионеров и украинцев в это зимнее межсезонье пополнит Металлист
Президент харьковского клуба продолжает нагнетать
Фото: metalist.ua / Автор: неизвестен
Президент "Металлиста" Александр Ярославский рассказал об амбициях его команды в
- Реально ли этому "Металлисту", команде Первой лиги, выиграть Кубок Украины?
- Я бы не замахивался. Посмотрим, как мы сыграем с "Зарей", а там будет видно. Как новички адаптируются. Вы знаете, что мы приобрели уже семерых новичков. Целая армия легионеров и украинцев в это зимнее межсезонье пополнит "Металлист". Нужно выиграть у "Зари". Ничьи в этой игре быть не может, поэтому победитель уйдет с поля только один, — сказал Ярославский.
Напомним, что матч 1/4 финала Кубка Украины между "Металлистом" и "Зарей" состоится 1 марта.
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