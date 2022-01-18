Ярославский: Целая армия легионеров и украинцев в это зимнее межсезонье пополнит Металлист

Президент "Металлиста" Александр Ярославский рассказал об амбициях его команды в Кубке Украины , где в 1/4 финала харьковская команды сыграет с "Зарей".

- Реально ли этому "Металлисту", команде Первой лиги, выиграть Кубок Украины?

- Я бы не замахивался. Посмотрим, как мы сыграем с "Зарей", а там будет видно. Как новички адаптируются. Вы знаете, что мы приобрели уже семерых новичков. Целая армия легионеров и украинцев в это зимнее межсезонье пополнит "Металлист". Нужно выиграть у "Зари". Ничьи в этой игре быть не может, поэтому победитель уйдет с поля только один, — сказал Ярославский.

Напомним, что матч 1/4 финала Кубка Украины между "Металлистом" и "Зарей" состоится 1 марта.