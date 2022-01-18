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Ярославский: Целая армия легионеров и украинцев в это зимнее межсезонье пополнит Металлист

Кубок Украины
(1 голосов)

Президент харьковского клуба продолжает нагнетать

Ярославский: Целая армия легионеров и украинцев в это зимнее межсезонье пополнит Металлист

Фото: metalist.ua / Автор: неизвестен

Новина українською

Президент "Металлиста" Александр Ярославский рассказал об амбициях его команды в Кубке Украины, где в 1/4 финала харьковская команды сыграет с "Зарей".

- Реально ли этому "Металлисту", команде Первой лиги, выиграть Кубок Украины?

- Я бы не замахивался. Посмотрим, как мы сыграем с "Зарей", а там будет видно. Как новички адаптируются. Вы знаете, что мы приобрели уже семерых новичков. Целая армия легионеров и украинцев в это зимнее межсезонье пополнит "Металлист". Нужно выиграть у "Зари". Ничьи в этой игре быть не может, поэтому победитель уйдет с поля только один, — сказал Ярославский.

Напомним, что матч 1/4 финала Кубка Украины между "Металлистом" и "Зарей" состоится 1 марта.

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В статье: Заря (Луганск) Александр Ярославский Металлист (Харьков)
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (1)
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SeventyFour (Phoenix)
19.01.2022 в 00:50
Самовлюбленный павлин. Фу блдь
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