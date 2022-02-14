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Кучер: На третьем сборе будем наигрывать состав на матч с Зарей
Харьковчане начали целенаправленную подготовку к матчу 1/4 финала Кубка Украины
Фото: ФК Металлист
Главный тренер "
- Прежде всего, на этом сборе хотим наиграть состав на матч 1/4 финала Кубка Украины с "Зарей". Будем готовиться больше тактически. Базис физической подготовленности уже был заложен ранее.
- У вас много новичков. Насколько вы уже сами определились с основной обоймой игроков?
- Будем пробовать разные вариации и в этом процессе найдем оптимальное сочетание футболистов.
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