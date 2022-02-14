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Кучер: На третьем сборе будем наигрывать состав на матч с Зарей

Кубок Украины
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Харьковчане начали целенаправленную подготовку к матчу 1/4 финала Кубка Украины

Кучер: На третьем сборе будем наигрывать состав на матч с Зарей

Фото: ФК Металлист

Новина українською

Главный тренер "Металлиста" Александр Кучер рассказал о целях команды на заключительный учебно-тренировочный сбор в Турции перед стартом второй части сезона.

- Прежде всего, на этом сборе хотим наиграть состав на матч 1/4 финала Кубка Украины с "Зарей". Будем готовиться больше тактически. Базис физической подготовленности уже был заложен ранее.

- У вас много новичков. Насколько вы уже сами определились с основной обоймой игроков?

- Будем пробовать разные вариации и в этом процессе найдем оптимальное сочетание футболистов.

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В статье: Александр Кучер Металлист (Харьков)
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Источник:
ТК Футбол

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