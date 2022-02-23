Полузащитник Металлиста: Думаю, мы полностью готовы к игре с Зарей

Полузащитник "Металлиста" Евгений Подлепенец прокомментировал победу в контрольном матче с "Истиклолом" (2:1).

— Евгений, ты вышел на позиции центрального нападающего. Это первый подобный опыт в твоей карьере?

— Нет, у меня был опыт игры на этой позиции в детской школе. Даже много играл центрфорвардом. Было трудновато, потому что у "Истиклола" довольно мобильные защитники, тяжело было против них вести борьбу. Как мог, так и сыграл.

— У вас с Владимиром Танчиком сегодня 1:1! И ты сыграл в центре нападения, и он тоже.

— Да, я думаю, что Вова на этой позиции вообще никогда не играл, для него это и правда первый опыт! Теперь вот он попробовал — не знаю, понравилось ему или нет.

— И все-таки было заметно, что тебя все равно больше тянуло направо...

— Ну да, все-таки родная позиция. Оттуда мне можно принести команде больше пользы.

— Ты снова забил. Пусть это и товарищеский матч, но ведь принести команде победу на последних минутах — это всегда особенно?

— Игра, в принципе, получилась хорошая. В первом тайме был довольно равный футбол, соперник выдерживал наш темп, а во втором они подсели, уже мы полностью контролировали игру, "Истиклол" практически не переходил центр поля. Мы же это все свели к логическому завершению.

— Если брать официальные матчи, то ты забиваешь головой четвертый-пятый раз в сезоне. "Кривбасс" (тот мяч был записан как автогол криворожцев), "Нива", "Альянс"… Можно ли назвать игру на втором этаже твоим сильнейшим качеством или удар с левой после смещения таки превосходит?

— Неееет. Голова — это, думаю, все-таки не мое сильное качество. Просто нахожу позиции, думаю, где мяч может приземлиться. По моему мнению, за счет этого и получаются такие голы. Были у меня голы головой и в чемпионате, но думаю, что это первый сезон, когда я забиваю столько мячей со второго этажа.

— В среду у команды последний матч на третьем турецком сборе. Уже хочется домой?

— Да, хочется домой, конечно же. Увидеть родных, всех близких. Все-таки по дому соскучился, очень много времени проводим на сборах. Но лучше все-таки сейчас тренироваться в Турции, в Украине в такое время года погода не самая лучшая, поля не готовы. Поэтому здесь все хорошо.

— Считаешь, команда к матчу против "Зари" уже готова?

— Да, уже идет заключительная фаза сборов, и я думаю, что мы уже полностью готовы, - подытожил Подлепенец.

Матч 1/4 финала Кубка Украины "Металлист" — "Заря" состоится во вторник, 1 марта. Начало в 19:30.