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Металлист на кубковый матч с Зарей уже продал более 30 тысяч билетов
Вот только в запланированные сроки, матч, вероятно, не состоится
instagram.com/fcmetalua
На 1 марта было запланировано проведение матчей 1/4 финала
Как сообщает пресс-служба харьковчан, на данный момент клуб уже продал на этот матч более 30 тысяч билетов.
Это будет рекорд этого сезона для украинского футбола всех дивизионов, ведь максимальная посещаемость в УПЛ наблюдалась в пределах 28 тысяч на игре "Шахтера" и "Динамо" (0:0).
Впрочем, вероятно, 3 марта игра все-таки не состоится. Как известно, в Украине
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