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Металлист на кубковый матч с Зарей уже продал более 30 тысяч билетов

Кубок Украины
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Вот только в запланированные сроки, матч, вероятно, не состоится

Металлист на кубковый матч с Зарей уже продал более 30 тысяч билетов

instagram.com/fcmetalua

Новина українською

На 1 марта было запланировано проведение матчей 1/4 финала Кубка Украины, в одном из которых харьковский "Металлист" должен принять "Зарю".

Как сообщает пресс-служба харьковчан, на данный момент клуб уже продал на этот матч более 30 тысяч билетов.

Это будет рекорд этого сезона для украинского футбола всех дивизионов, ведь максимальная посещаемость в УПЛ наблюдалась в пределах 28 тысяч на игре "Шахтера" и "Динамо" (0:0).

Впрочем, вероятно, 3 марта игра все-таки не состоится. Как известно, в Украине вводится режим чрезвычайного положения сроком на месяц с возможностью продления. Таким образом, футбольные соревнования на этот период будут отменены.

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В статье: Заря (Луганск) Металлист (Харьков)
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Источник:
Металлист

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