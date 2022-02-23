Металлист на кубковый матч с Зарей уже продал более 30 тысяч билетов

На 1 марта было запланировано проведение матчей 1/4 финала Кубка Украины , в одном из которых харьковский "Металлист" должен принять "Зарю".

Как сообщает пресс-служба харьковчан, на данный момент клуб уже продал на этот матч более 30 тысяч билетов.

Это будет рекорд этого сезона для украинского футбола всех дивизионов, ведь максимальная посещаемость в УПЛ наблюдалась в пределах 28 тысяч на игре "Шахтера" и "Динамо" (0:0).