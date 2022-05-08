  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Кубок Украины
  4. УАФ официально утвердил досрочное завершение Кубка Украины и ряда других турниров
В тренде
Кубок Украины
Кубок Украины

Кубок Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

УАФ официально утвердил досрочное завершение Кубка Украины и ряда других турниров

Кубок Украины
(1 голосов)

Сейчас проведение невозможно

УАФ официально утвердил досрочное завершение Кубка Украины и ряда других турниров

Фото: УАФ / Автор - неизвестен

Новина українською

Украинская ассоциация футбола на Исполкоме, проходившем в онлайн-формате, утвердила решение по чемпионатам Украины, которые были приостановлены из-за вооруженной агрессии россии.

Таким образом, были досрочно завершены следующие соревнования: Кубок Украины, розыгрыши Первой и Второй лиг и чемпионаты среди женских и любительских команд.

Итоговые турнирные таблицы будут определены по результатам на 24 февраля. Призеров в соревнованиях не будет.

Напомним, что розыгрыш Кубок Украины остановился на стадии 1/4 финала, в который прошли "Днепр-1", "Ворскла", "Александрия", "Динамо", "Металлист", "Заря", "Львов" и "Шахтер" .

На момент остановки женского чемпионата лидером был "Жилстрой-1" со 100% показателем очков. А в любительском первенстве лидерами своих групп были "Агрон" (Тернопольская область), "Нива" (Киевская область) и "Мотор" (Запорожье).

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Первая лига Вторая лига Кубок Украины УАФ
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
УАФ

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде