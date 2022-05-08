УАФ официально утвердил досрочное завершение Кубка Украины и ряда других турниров

Украинская ассоциация футбола на Исполкоме, проходившем в онлайн-формате, утвердила решение по чемпионатам Украины, которые были приостановлены из-за вооруженной агрессии россии.

Таким образом, были досрочно завершены следующие соревнования: Кубок Украины, розыгрыши Первой и Второй лиг и чемпионаты среди женских и любительских команд.

Итоговые турнирные таблицы будут определены по результатам на 24 февраля. Призеров в соревнованиях не будет.

Напомним, что розыгрыш Кубок Украины остановился на стадии 1/4 финала, в который прошли "Днепр-1", "Ворскла", "Александрия", "Динамо", "Металлист", "Заря", "Львов" и "Шахтер" .

На момент остановки женского чемпионата лидером был "Жилстрой-1" со 100% показателем очков. А в любительском первенстве лидерами своих групп были "Агрон" (Тернопольская область), "Нива" (Киевская область) и "Мотор" (Запорожье).