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В ПФЛ отреагировали на информацию о проведении Кубка Украины

Кубок Украины
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Турнир может стартовать уже весной

В ПФЛ отреагировали на информацию о проведении Кубка Украины

Фото: УАФ/Автор - Павло Кубанов

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Президент ПФЛ Александр Каденко прокомментировал информацию о возможном проведении Кубка Украины весной 2023 года.

– Сейчас мы обсуждаем с УАФ некоторые варианты, будем следить за ситуацией. Думаю, что исполком УАФ будет принимать решение в зависимости от ситуации в стране.

– Если ситуация в Украине улучшится, реально ли могут провести Кубок Украины весной?

– Да. И получится, что команды ПФЛ начнут играть в марте. У нас есть разные наработки, но подробно пока говорить не буду. Вероятно, команды ПФЛ на данном этапе начнут играть в марте перед чемпионатом. Это будут матчи на Кубок Украины.

– Все команды ПФЛ готовы принять участие в Кубке Украины?

– Пока нет конечного решения, спрашивать команды заранее, чтобы они подтвердили свое участие, нет смысла. У нас есть регламент, но в данной ситуации во время войны, я думаю, что регламент Кубка Украины не будет предусматривать обязательное участие, а будет по подтверждению.

Есть исполком - и это их зона ответственности. С нашей стороны техническую работу, которую нужно провести, мы проделаем. А сам Кубок Украины – это непосредственная организация проведения УАФ, – сказал Каденко.

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В статье: ПФЛ Кубок Украины Александр Каденко
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