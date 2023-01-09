Кубок Украины-2023 будет разыгран в 6 этапов. Клубы ПФЛ и УПЛ пересекутся на стадии 1/4 финала

Украинский журналист и ведущий KDK Сергей Болотников рассказал о том, в каком формате будет проводиться Кубок Украины сезона 2022/23.

Как сообщил Болотников, изначально будет три предварительных этапа. На первом из них сыграют "Минай", "Ингулец", "Кривбасс" и "Металлист" – две команды, которые повысились в классе, и две команды, которые заняли самые низкие места в прошлом сезоне УПЛ.

На втором этапе к победителям двух дуэлей присоединяются еще 10 клубов УПЛ без учета "Шахтера" и "Днепра-1" – лидеров текущего розыгрыша.

На третьем этапе к 6 коллективам, прошедшим предварительную стадию, добавляются "Шахтер" и "Днепр-1".

Победители попадают в 1/4 финала, где их будут ждать 4 представителя ПФЛ. Их определят отдельной сеткой.

Базовая дата начала Кубка Украины – 28 февраля или 8 марта. Четвертьфиналы пройдут 26 апреля, полуфиналы – 31 мая, финал – 7-9 июня.