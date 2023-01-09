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Кубок Украины-2023 будет разыгран в 6 этапов. Клубы ПФЛ и УПЛ пересекутся на стадии 1/4 финала
Кубок все таки будет разыгран
Фото: пресс-служба УАФ
Украинский журналист и ведущий KDK Сергей Болотников рассказал о том, в каком формате будет проводиться
Как сообщил Болотников, изначально будет три предварительных этапа. На первом из них сыграют "Минай", "Ингулец", "Кривбасс" и "Металлист" – две команды, которые повысились в классе, и две команды, которые заняли самые низкие места в прошлом сезоне УПЛ.
На втором этапе к победителям двух дуэлей присоединяются еще 10 клубов УПЛ без учета "Шахтера" и "Днепра-1" – лидеров текущего розыгрыша.
На третьем этапе к 6 коллективам, прошедшим предварительную стадию, добавляются "Шахтер" и "Днепр-1".
Победители попадают в 1/4 финала, где их будут ждать 4 представителя ПФЛ. Их определят отдельной сеткой.
Базовая дата начала Кубка Украины – 28 февраля или 8 марта. Четвертьфиналы пройдут 26 апреля, полуфиналы – 31 мая, финал – 7-9 июня.
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