Китаев: Александрия не готова участвовать в Кубке Украины

Директор "Александрии" Дмитрий Китаев ответил на вопрос, готов ли клуб поучаствовать в Кубке Украины, который может стартовать весной.

– Что вы слышали о Кубке Украины, который в первый раз в истории не начался в первой части сезона? Готов ли ФК "Александрия" в нем сыграть весной?

– Слышал, но мы не готовы в нем участвовать. Потому что сейчас не тот формат. Давайте закончим этот сезон чемпионата Украины. Так как мы играем, с кучей переносов, не можем сыграть и едем на выезды, не играем игры, нам еще Кубка Украины не хватало, - сказал Китаев в интервью "Український футбол".

Ранее журналист Сергей Болотников обнародовал вариант розыгрыша Кубка Украины 2023.