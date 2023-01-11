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Китаев: Александрия не готова участвовать в Кубке Украины
Сейчас не тот формат
ФК Александрия
Директор "Александрии" Дмитрий Китаев ответил на вопрос, готов ли клуб поучаствовать в Кубке Украины, который может стартовать весной.
– Что вы слышали о Кубке Украины, который в первый раз в истории не начался в первой части сезона? Готов ли ФК "Александрия" в нем сыграть весной?
– Слышал, но мы не готовы в нем участвовать. Потому что сейчас не тот формат. Давайте закончим этот сезон чемпионата Украины. Так как мы играем, с кучей переносов, не можем сыграть и едем на выезды, не играем игры, нам еще Кубка Украины не хватало, - сказал Китаев в интервью "Український футбол".
Ранее журналист Сергей Болотников обнародовал вариант розыгрыша Кубка Украины 2023.
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