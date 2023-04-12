Кубок Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Представители УАФ, УПЛ и ПФЛ обсудили возможность проведения Кубка Украины сезона 2022/2023
Но пока что никакой конкретики
Фото: пресс-служба УАФ
В Доме футбола прошло заседание, на котором обсуждалась возможность проведения Кубка Украины в нынешнем сезоне.
В заседании дирекции под председательством первого вице-президента УАФ Олега Протасова, в частности приняли участие исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий и президент ПФЛ Александр Каденко.
Как отмечается, решение о проведении турнира пока не принято, однако календарь с предварительными датами для проведения кубковых матчей уже был сформирован.
Напомним, что Кубок Украины в сезоне 2021/22 был остановлен и не доигран после полномасштабного вторжения России, а в нынешнем сезоне турнир изначально было решено не проводить.
В то же время, в декабре руководство УПЛ и ПФЛ провело опрос клубов, чтобы узнать их позицию о возможности возобновления кубкового турнира во второй части сезона. Большинство клубов УПЛ тогда не поддержали эту идею — прежде всего из-за усложненной логистики переездов команд и организации поединков в условиях полномасштабной войны, а также из-за отсутствия достаточного количества свободных дат в календаре матчей чемпионата Украины.
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