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Представители УАФ, УПЛ и ПФЛ обсудили возможность проведения Кубка Украины сезона 2022/2023

Кубок Украины
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Но пока что никакой конкретики

Представители УАФ, УПЛ и ПФЛ обсудили возможность проведения Кубка Украины сезона 2022/2023

Фото: пресс-служба УАФ

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В Доме футбола прошло заседание, на котором обсуждалась возможность проведения Кубка Украины в нынешнем сезоне.

В заседании дирекции под председательством первого вице-президента УАФ Олега Протасова, в частности приняли участие исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий и президент ПФЛ Александр Каденко.

Как отмечается, решение о проведении турнира пока не принято, однако календарь с предварительными датами для проведения кубковых матчей уже был сформирован.

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Напомним, что Кубок Украины в сезоне 2021/22 был остановлен и не доигран после полномасштабного вторжения России, а в нынешнем сезоне турнир изначально было решено не проводить.

В то же время, в декабре руководство УПЛ и ПФЛ провело опрос клубов, чтобы узнать их позицию о возможности возобновления кубкового турнира во второй части сезона. Большинство клубов УПЛ тогда не поддержали эту идею — прежде всего из-за усложненной логистики переездов команд и организации поединков в условиях полномасштабной войны, а также из-за отсутствия достаточного количества свободных дат в календаре матчей чемпионата Украины.

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В статье: ПФЛ Кубок Украины Украинская Премьер-лига УАФ
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Источник:
УАФ

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