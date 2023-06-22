В новом сезоне планируется проведение розыгрыша Кубка Украины

В новом сезоне 2023/24 планируется проведение розыгрыша Кубка Украины . Об этом сообщает пресс-служба ПФЛ. Напомним, что в минувшем сезоне трофей не разыгрывался.

Ориентировочные даты проведения соревнований за Кубок Украины:

• 1-й предварительный этап – 29 июля 2023 г.

• 2-й предварительный этап – 2 августа 2023 г.

• 3-й предварительный этап – 15 августа 2023 г.

• 1/16 финала – 23 августа 2023 г.

• 1/8 финала – 27 сентября 2023 г.

• 1/4 финала – 1 ноября 2023 г.

• 1/2 финала – 3 апреля 2024 г.

• финал – 15 мая 2024 г.

Также известны и ориентировочные даты соревнований в профессиональных лигах:

29 июля 2023 г. – УПЛ

28 июля 2023 г. – Первая лига ПФЛ

6 августа 2023 г. – Вторая лига ПФЛ

24 февраля 2024 г. – весенняя часть УПЛ

23 марта 2024 г. – весенняя часть соревнований ПФЛ

Заключительные туры сезона во всех лигах – 25 мая 2024 г.

Матчи плей-офф – 1 и 7 июня 2024 г.