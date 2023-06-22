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В новом сезоне планируется проведение розыгрыша Кубка Украины
Известны ориентировочные даты соревнований в профессиональных лигах
Фото: пресс-служба УАФ
В новом сезоне 2023/24 планируется проведение розыгрыша
Ориентировочные даты проведения соревнований за Кубок Украины:
• 1-й предварительный этап – 29 июля 2023 г.
• 2-й предварительный этап – 2 августа 2023 г.
• 3-й предварительный этап – 15 августа 2023 г.
• 1/16 финала – 23 августа 2023 г.
• 1/8 финала – 27 сентября 2023 г.
• 1/4 финала – 1 ноября 2023 г.
• 1/2 финала – 3 апреля 2024 г.
• финал – 15 мая 2024 г.
Также известны и ориентировочные даты соревнований в профессиональных лигах:
29 июля 2023 г. – УПЛ
28 июля 2023 г. – Первая лига ПФЛ
6 августа 2023 г. – Вторая лига ПФЛ
24 февраля 2024 г. – весенняя часть УПЛ
23 марта 2024 г. – весенняя часть соревнований ПФЛ
Заключительные туры сезона во всех лигах – 25 мая 2024 г.
Матчи плей-офф – 1 и 7 июня 2024 г.
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