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Известна дата жеребьевки предыдущих этапов Кубка Украины в следующем сезоне

Кубок Украины
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Этот турнир наконец-то возвращается

Известна дата жеребьевки предыдущих этапов Кубка Украины в следующем сезоне

УАФ/Пресслужба

Новина українською

Жеребьевка предварительных этапов Кубка Украины сезона 23/24 пройдет 21 июля. Об этом сообщает Украинская ассоциация футбола.

YouTube-канал УАФ проведет прямую трансляцию жеребьевки. Старт запланирован на 13:00.

В первом предварительном этапе примут участие шесть команд: два клуба Второй лиги и четыре представителя Ассоциации любительского футбола Украины. Базовая дата для проведения матчей – 29 июля.

К трем победителям первого этапа на втором предварительном этапе присоединятся еще 29 команд Первой и Второй лиг. В этом раунде примут участие 32 команды. Базовый день матчей – 2 августа.

В обоих этапах противостояния будут проходить в формате одного поединка.

Отметим, что действующим победителем Кубка Украины является "Динамо". Киевляне выиграли этот трофей еще в мае 2021 года. Розыгрыш КУ сезона 2021/22 гг. прервался на стадии четвертьфинала из-за полномасштабной войны, а в сезоне 2022/23 гг. Кубок Украины не проводился вообще.

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В статье: УАФ
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Источник:
УАФ

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