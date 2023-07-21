Жеребьевка первых раундов Кубка Украины: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

В первом футбольном сезоне во время войны организаторы решили не проводить Кубок Украины . Однако с нового сезона второй по статусу соревнование возвращается.

В первом раунде сыграют любители и дебютанты Второй лиги ПФЛ. На втором этапе сразятся три победителя первого раунда, а также 29 команд Первой и Второй лиг.

Базовый день матчей первого раунда – 29 июля. Второго – 2 августа.

Жеребьевка двух первых этапов соревнований состоится в пятницу, 21 июля, и начнется в 13:00 по Киеву. Прямую трансляцию события организует УАФ в YouTube.