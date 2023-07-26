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Кубок Украины. Утверждены дата и время начала матчей 1-го раунда

Кубок Украины
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Все поединки пройдут 29 июля

Кубок Украины. Утверждены дата и время начала матчей 1-го раунда

Фото: пресс-служба УАФ

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Дирекция по проведению Кубка Украины-2023/24 утвердила дату, время и место проведения матчей первого предварительного этапа розыгрыша турнира.

Первый предварительный этап

29.07.2023

  • 17.00. "Николаев" (Николаев, Львовская обл.) - "Фазенда" (Черновцы). Николаев, Львовская обл. Стадион "Городской";
  • 14:00. "Олимпия" (Савинцы) - "Кудровка" (Кудровка). Миргород. Стадион "Старт";
  • 17.00. "Штурм" (Иванков) - "ЮКСА" (Киев). Тренировочная база ФК "Динамо" (Киев), Столичное шоссе, 45.

Добавим, что базовой датой второго предварительного этапа является 2 августа.

Напомним, действующим обладателем Кубка Украины является "Динамо". Киевляне выиграли этот трофей еще в мае 2021 года. Розыгрыш кубкового турнира сезона 2021/22 гг. прервался на стадии четвертьфинала из-за полномасштабной войны, а в сезоне 2022/23 гг. турнир не проводился вообще.

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Источник:
УАФ

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