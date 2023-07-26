Кубок Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Кубок Украины. Утверждены дата и время начала матчей 1-го раунда
Все поединки пройдут 29 июля
Фото: пресс-служба УАФ
Дирекция по проведению Кубка Украины-2023/24 утвердила дату, время и место проведения матчей первого предварительного этапа розыгрыша турнира.
Первый предварительный этап
29.07.2023
- 17.00. "Николаев" (Николаев, Львовская обл.) - "Фазенда" (Черновцы). Николаев, Львовская обл. Стадион "Городской";
- 14:00. "Олимпия" (Савинцы) - "Кудровка" (Кудровка). Миргород. Стадион "Старт";
- 17.00. "Штурм" (Иванков) - "ЮКСА" (Киев). Тренировочная база ФК "Динамо" (Киев), Столичное шоссе, 45.
Добавим, что базовой датой второго предварительного этапа является 2 августа.
Напомним, действующим обладателем Кубка Украины является "Динамо". Киевляне выиграли этот трофей еще в мае 2021 года. Розыгрыш кубкового турнира сезона 2021/22 гг. прервался на стадии четвертьфинала из-за полномасштабной войны, а в сезоне 2022/23 гг. турнир не проводился вообще.
Популярное сейчас
- Кучер: Мы не заслуживали такого результата и такого поражения
- Днепр-1 – Панатинаикос 1:3. Неудачный старт в Лиге чемпионов для вице-чемпиона Украины
- От Воробья до Мудрика. УЕФА представил десятку лучших голов Шахтера в Лиге чемпионов
- Днепр-1 – Панатинаикос. Голевая Вербича – Видео второго и третьего голов греков
- Красотка дня. Прелестная девушка новичка Тоттенхэма и экс-горняка Манора Соломона. ФОТО
- Не сдержала эмоций. Горячая звезда OnlyFans после первой победы в боксе прямо на ринге оголила грудь
Новости по теме
- 12:56 Зарубежные От самого дорогого трансфера Шахтера до посредственности в Панатинаикосе: кем стал Бернард
- 14:31 Украинские Динамо поблагодарило Луческу за три года сотрудничества: Начинаем четвертый год совместной работы с верой в победу
- 07:36 Зарубежные Интерес к Бражко, бразильское усиление для Шахтера, потенциальный новичок Днепра-1. Главные новости за 21 июля