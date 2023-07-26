Кубок Украины. Утверждены дата и время начала матчей 1-го раунда

Дирекция по проведению Кубка Украины-2023/24 утвердила дату, время и место проведения матчей первого предварительного этапа розыгрыша турнира.

Первый предварительный этап

29.07.2023

17.00. "Николаев" (Николаев, Львовская обл.) - "Фазенда" (Черновцы). Николаев, Львовская обл. Стадион "Городской";

14:00. "Олимпия" (Савинцы) - "Кудровка" (Кудровка). Миргород. Стадион "Старт";

17.00. "Штурм" (Иванков) - "ЮКСА" (Киев). Тренировочная база ФК "Динамо" (Киев), Столичное шоссе, 45.

Добавим, что базовой датой второго предварительного этапа является 2 августа.

Напомним, действующим обладателем Кубка Украины является "Динамо". Киевляне выиграли этот трофей еще в мае 2021 года. Розыгрыш кубкового турнира сезона 2021/22 гг. прервался на стадии четвертьфинала из-за полномасштабной войны, а в сезоне 2022/23 гг. турнир не проводился вообще.