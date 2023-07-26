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УАФ объявила судейские назначения на матчи первого этапа Кубка Украины
Игры уже в субботу
Фото: UA-Футбол/ Автор - Олександр Приходько
Комитеты Украинской ассоциации футбола назначили официальных лиц на матчи первого предварительного этапа розыгрыша Кубка Украины-2023/2024.
Первый предварительный этап
29.07.2023
"Николаев" (Николаев, Львовская обл.) - "Фазенда" (Черновцы). Николаев, Львовская обл. Стадион "Городской". 17.00. Арбитр - Шевчук А. М. (Волынская обл.), ассистенты арбитра - Волошин В. И. (Ужгород), Касаткин А. М. (Ужгород), четвертый арбитр - Козак Т. М. (Львовская обл.), наблюдатель арбитража - Ющишин А. Г. (Тернополь).
"Олимпия" (Савинцы) - "Кудровка" (Кудровка). Миргород. Стадион "Старт". 14.00. Арбитр - Дубиковский С. С. (Киевская обл.), ассистенты арбитра - Андрусяк А. В. (Сумы), Мошковский В. Ю. (Киевская обл.), четвертый арбитр - Орендочка В. А. (Полтава), наблюдатель арбитража - Бондарь В. М. (Харьков).
"Штурм" (Иванков) - "ЮКСА" (Киев). Тренировочная база ФК "Динамо" (Киев), Столичное шоссе, 45. 17.00. Арбитр - Соловьев В. В. (Одесса), ассистенты арбитра - Худяков А. В. (Запорожье), Степаненко А. В. (Запорожье), четвертый арбитр - Грицай В. А. (Киевская обл.), наблюдатель арбитража - Марченко Р. Г. (Чернигов).
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